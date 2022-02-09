Токаеву передали привет от Мирзиёева

Как отмечается на сайте Акорды, глава государства Касым-Жомарт Токаев, приветствуя председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжона Исмоилова, отметил, что наши страны, опираясь на крепкие узы дружбы и добрососедства, единые культурные ценности, выстроили прочные и гармоничные отношения, которые являются образцом межгосударственного партнерства.

Президент Казахстана высоко оценил итоги государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан в декабре прошлого года, который позволил вывести казахско-узбекское сотрудничество на уровень союзничества.

Узбекистан является для Казахстана братским государством и надежным партнером, поэтому мы придаем особое значение развитию наших взаимоотношений. Наши союзнические отношения затрагивают широкий спектр, охватывая и политическую, и торгово-экономическую, и гуманитарно-культурную сферу. Особую роль в этом плане играет парламентская дипломатия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

В свою очередь Нурдинжон Исмоилов выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи, а также передал искренние пожелания и теплый привет от президента Узбекистана.