Экс-замакима Алматы возглавил СЦК

Распоряжением главы государства Бабакумаров Ержан Жалбакович назначен директором республиканского государственного учреждения «Служба центральных коммуникаций» при президенте Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Кроме того, распоряжением главы государства Руслан Алишев освобожден от должности директора Службы центральных коммуникаций.

Бабакумаров Ержан Жалбакович родился 2 марта 1969 года.

В 1991 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности «преподаватель политической истории».

Трудовой стаж:

· Заведующий отделом внутренней политики, директор Центра политических исследований Института развития Казахстана (1995-1996).

· Главный специалист аппарата акима города Алматы (1996).

· Старший референт, консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан (1996-2004).

· Главный инспектор социально-политического отдела Администрации президента Республики Казахстан (04.2004-09.2004).

· Заведующий информационно-аналитическим центром Управления внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан (09.2004-03.2005).

· Заведующий информационно-аналитическим центром Администрации президента Республики Казахстан (03.2005-08.02.2006).

· Вице-министр культуры и информации; культуры, информации и спорта Республики Казахстан (08.02.2006-28.10.2007).

· Ответственный секретарь Министерства культуры и информации Республики Казахстан (28.10.2007-27.05.2008).

· Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (05.2008-10.2012).

· Директор Службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан (05.10.2012-08.06.2016).

· Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК (06.2016-12.2018).

· Заведующий Центром анализа и прогнозирования Администрации президента Республики Казахстан (12.2018-04.2019).

· Советник президента Республики Казахстан (04.2019-07.2019).

· Заместитель акима Алматы (07.2019-02.2022).