Греция открыла границы туристам из Казахстана

Греция снова открыта для казахстанских туристов. Консульство Греческой Республики в РК начало принимать заявки на выдачу туристических виз.

Цена консульского сбора – 80 евро, отдельно оплачиваются услуги визового эксперта.

Постановление об открытии границ Греции для туристов из Казахстана вышло 7 февраля. С 8 февраля уже можно подавать заявки на получение туристической визы. Однако путевок в Грецию в продаже пока нет. Директор казахстанского турагентства Максим Банин

Также пока неизвестно, какие требования в связи с COVID-19 будут предъявлены желающим приехать на отдых в Грецию.

Ранее границы для туристов открыла Великобритания, антиковидные ограничения отменила Дания.