18:08 09.02.2022
Греция открыла границы туристам из Казахстана
Фото: pixabay
Европейские страны постепенно начинают открывать границы для казахстанцев. Ранее границы для туристов открыла Великобритания, антиковидные ограничения отменила Дания, передает Zakon.kz.
Греция снова открыта для казахстанских туристов. Консульство Греческой Республики в РК начало принимать заявки на выдачу туристических виз.
Цена консульского сбора – 80 евро, отдельно оплачиваются услуги визового эксперта.
Постановление об открытии границ Греции для туристов из Казахстана вышло 7 февраля. С 8 февраля уже можно подавать заявки на получение туристической визы. Однако путевок в Грецию в продаже пока нет. Директор казахстанского турагентства Максим Банин
Также пока неизвестно, какие требования в связи с COVID-19 будут предъявлены желающим приехать на отдых в Грецию.
Ранее границы для туристов открыла Великобритания, антиковидные ограничения отменила Дания.