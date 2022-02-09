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18:08 09.02.2022

Греция открыла границы туристам из Казахстана

Туризм в Греции Фото: pixabay
Европейские страны постепенно начинают открывать границы для казахстанцев. Ранее границы для туристов открыла Великобритания, антиковидные ограничения отменила Дания, передает Zakon.kz.

Греция снова открыта для казахстанских туристов. Консульство Греческой Республики в РК начало принимать заявки на выдачу туристических виз.

Цена консульского сбора – 80 евро, отдельно оплачиваются услуги визового эксперта.

Постановление об открытии границ Греции для туристов из Казахстана вышло 7 февраля. С 8 февраля уже можно подавать заявки на получение туристической визы. Однако путевок в Грецию в продаже пока нет. Директор казахстанского турагентства Максим Банин

Также пока неизвестно, какие требования в связи с COVID-19 будут предъявлены желающим приехать на отдых в Грецию.

Ранее границы для туристов открыла Великобритания, антиковидные ограничения отменила Дания.

Альберт Ахметов
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