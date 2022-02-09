Общественники и депутаты посетили задержанных в ходе январских беспорядков

С сопровождением сотрудников СИЗО общественники провели обход помещений и поговорили со следственно-арестованными. Также наблюдатели проверили условия содержания осужденных и подследственных, соблюдение их прав и законных интересов.

Общественники поговорили с задержанными в январских беспорядках, интересовались их здоровьем, предлагаемым питанием, условиями содержания. Также наблюдатели посетили карантинное отделение для вновь прибывших подозреваемых, обвиняемых и осужденных, медицинскую часть. Пресс-служба ДУИС города Нур-Султана

Наблюдатели отметили, что основная цель их визита – выявление возможных фактов пыток в отношении задержанных и других действий, унижающих их достоинство.

Нами осуществлен прием следственно-арестованных, принимающих участие в массовых протестах, произошедших в начале января. Также посетили учреждения особого режима ЕЦ-166/5 поселка Аршалы, где принимали по личным вопросам осужденных. При посещении данных учреждений жалоб и заявлений со стороны следственно-арестованных и осужденных на условия содержания не поступало. В дальнейшем необходимо совместно с департаментом проработать вопросы по дополнительному медицинскому и материальному обеспечению осужденных, которое зависит от выделенных бюджетных средств. Председатель ОНК Марат Сатаркулов

Задержанные в ходе январских беспорядков при беседе с общественниками смогли решить юридические вопросы, касающиеся адвокатов.