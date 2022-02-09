Проявить гуманность к молодежи за участие в январских событиях призвал депутат

4-5 февраля группа депутатов Мажилиса посетила в следственных изоляторах задержанных в ходе январской трагедии граждан, а также встретилась с их родственниками. К нам поступило более 70 заявлений о справедливом рассмотрении дел арестованных и освобождении невиновных. Кроме того, после публикации в соцсетях номера моего телефона ежедневно ко мне поступают десятки таких обращений. Депутат Мажилиса Берик Дюсембинов

Озвучивая депутатский запрос на имя Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, он добавил, что горечь страданий матерей невозможно передать словами.

Не передать горечь матерей, вырастивших своих детей и надеявшихся увидеть их взрослыми. А теперь они обивают пороги и нигде не могут найти сочувствия к оказавшейся в тюрьме молодежи. Депутат Берик Дюсембинов

Мажилисмен также отметил, что некоторые из задержанных признают, что под влиянием толпы нарушили закон, громили магазины, крали одежду или телефоны, а кто-то пытался покинуть толпу, когда начались преступления и убийства людей. Однако неизвестные угрожали им оружием и не давали возможности уходить, вынуждая участвовать в погромах и беспорядках.

Депутат напомнил, что в депутатском запросе от 26 января фракция «Ак жол» уже предлагала разделять участников мирных митингов и координаторов убийств и погромов.

В изоляторах мы видели и представителей радикальных течений. Видеозаписи стрельбы из автоматов по окнам жилых домов, захвата государственных учреждений, нападений и террора служащих – все есть в открытом доступе. Такими фактами и материалами, безусловно, должно заниматься следствие. Но, как недавно отметила правозащитник Айман Умарова, большинство экстремистов, скорее всего, успели покинуть страну. Этот вопрос также нужно тщательно изучить. В то же время считаем нужным со стороны государства проявить гуманизм по отношению к молодежи, оступившейся и поддавшейся на провокации. Депутат фракции «Ак жол»

На заседании Дюсембинов напомнил, что 14 января президент Касым-Жомарт Токаев по этому поводу написал у себя в Твиттере, что «при отсутствии отягчающих обстоятельств нужно принять меры по смягчению наказаний».

Это очень взвешенный, человечный подход. Считаем, что арестованных ребят, не имеющих отношения к убийствам или погромам, нужно выпустить из изоляторов, при необходимости – под подписку о невыезде. А по допустившим незначительные правонарушения – целесообразнее прекратить уголовные дела и отпустить домой под ответственность родителей. В СИЗО я встретил и нескольких воспитанников детдомов, которых никто не ищет и не просит за них. В этой связи при отсутствии у них отягчающих обстоятельств я лично, от своего имени, требую отпустить таких задержанных. Мажилисмен Дюсембинов

В отношении тех, кто остается под стражей, не вмешиваясь в ход расследования, депутат просил обеспечить:

защиту задержанных от пыток и избиений;

медицинскую помощь при наличии ранений, переломов, других телесных повреждений;

выделение адвокатов и их обязательное присутствие при проведении следственных действий с задержанными.

Кроме того, на заседании предложили в целях отделения мирных граждан от экстремистов, убийц и грабителей создать Парламентскую комиссию для работы по жалобам родственников задержанных, а также в срочном порядке направить членов комиссии в города, где содержится большинство задержанных: Алматы, Тараз, Шымкент, Актобе, Кызылорда, Талдыкорган.