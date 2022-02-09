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16:57 09.02.2022

На окраине Алматы пастух нашел тайник с оружием

боеприпасы в Алматы Фото: пресс-служба ДП Алматы
В Алматы продолжают находить оружие и боеприпасы. Пастух близ Алматы обнаружил схрон с оружием и специальной амуницией, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, военный бронежилет, каска, травматический пистолет и несколько десятков патронов были изъяты полицейскими Алатауского района.

схрон с спецамуницией

Фото: пресс-служба ДП Алматы

В подразделение обратился гражданин У. и сообщил о том, что когда пас скот, в логу микрорайона Дархан нашел арсенал оружия. Информация подтвердилась. Следственно-оперативная группа изъяла каску, бронежилет, рожок от автомата Калашникова, 20 патронов калибра 7,62 мм, травматический пистолет «Беретта», резиновые дубинки, 19 патронов от пистолета системы «Макарова», а также травматический пистолет неустановленного образца. Начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков

спецамуниция

Фото: пресс-служба ДП Алматы

схрон Алматы

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Он также отметил, что принадлежность и происхождение содержимого схрона будут установлены в ходе дальнейшей проверки.

Лица, припрятавшие арсенал, будут установлены и привлечены к ответственности.Ильяс Омирсериков
Оксана Житникова
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