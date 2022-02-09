На окраине Алматы пастух нашел тайник с оружием

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, военный бронежилет, каска, травматический пистолет и несколько десятков патронов были изъяты полицейскими Алатауского района.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

В подразделение обратился гражданин У. и сообщил о том, что когда пас скот, в логу микрорайона Дархан нашел арсенал оружия. Информация подтвердилась. Следственно-оперативная группа изъяла каску, бронежилет, рожок от автомата Калашникова, 20 патронов калибра 7,62 мм, травматический пистолет «Беретта», резиновые дубинки, 19 патронов от пистолета системы «Макарова», а также травматический пистолет неустановленного образца. Начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Лица, припрятавшие арсенал, будут установлены и привлечены к ответственности. Ильяс Омирсериков

Он также отметил, что принадлежность и происхождение содержимого схрона будут установлены в ходе дальнейшей проверки.