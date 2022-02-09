17:13 09.02.2022
Депутатская группа Мажилиса будет контролировать исполнение поручений президента
Фото: Пресс-служба Мажилиса
В Мажилисе появится депутатская группа «Жаңа Қазақстан», которая будет контролировать исполнение поручений президента. Об этом сообщил депутат Едил Жанбыршин, передает корреспондент Zakon.kz.
В стране имеют место накопившиеся социальные и экономические проблемы. Январские события должны послужить для нас всех уроком. Необходимо, чтобы ошибки признавались, а решения принимались справедливо и была искоренена коррупция. Эти вопросы уже бурно обсуждались в обществе, и сейчас страна приступила к реализации поручений президента. Мы должны оказать поддержку.Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин
Он напомнил, что 11 января в Мажилисе глава государства обозначил основные вопросы и поставил конкретные задачи. По его словам, трансформация должна начинаться прежде всего в стенах Мажилиса.
Необходимо повысить на новый уровень работу нижней палаты. Мы официально говорим о создании новой депутатской группы «Жаңа Қазақстан». Она будет своевременно поднимать актуальные вопросы, тесно работать с правительством, некоммерческими организациями, активистами, а также участвовать в разработке необходимых законопроектов.Едил Жанбыршин