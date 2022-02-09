Депутатская группа Мажилиса будет контролировать исполнение поручений президента

В стране имеют место накопившиеся социальные и экономические проблемы. Январские события должны послужить для нас всех уроком. Необходимо, чтобы ошибки признавались, а решения принимались справедливо и была искоренена коррупция. Эти вопросы уже бурно обсуждались в обществе, и сейчас страна приступила к реализации поручений президента. Мы должны оказать поддержку. Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин

Он напомнил, что 11 января в Мажилисе глава государства обозначил основные вопросы и поставил конкретные задачи. По его словам, трансформация должна начинаться прежде всего в стенах Мажилиса.