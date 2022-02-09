Казахстанцы предпочитают не брать больничный из-за низкого уровня выплат – депутат

По словам депутата Айжан Скаковой, в ближайшее время прогнозируется очередной всплеск заболеваемости «омикрон-штаммом». Кроме того, никуда не исчезли и иные заболевания.

По данным Министерства здравоохранения за 2016-2020 годы, количество зарегистрированных заболеваний колеблется на уровне порядка 8,7-8,8 млн случаев. И в этой ситуации возникает серьезный вопрос на стыке здоровья и экономики, затрагивающий практически каждого, – это оплата больничного листа.

Сегодня работающие казахстанцы предпочитают не уходить на больничный, а переносить болезнь «на ногах», и продолжают ходить на работу, чтобы не потерять деньги. Так происходит, потому что в соответствии со статьей 133 Трудового кодекса социальное пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работнику за счет средств работодателя. Верхняя граница суммы выплаты этого социального пособия по временной нетрудоспособности составляет не более 15 МРП в месяц (45 945 тенге). Этот предел был установлен с 1 января 2016 года и по сей день не менялся. Депутат Мажилиса Айжан Скакова

Так, по данным Бюро национальной статистики, среднемесячная зарплата в Казахстане составляет 268 051 тенге. При пятидневной рабочей неделе выходит 22 рабочих дня со средней оплатой за день – 12 184 тенге. То есть при ограничении в 15 МРП для среднестатистического работника больничный лист фактически покрывает только неполных четыре дня.

Это означает, что людям просто невыгодно качественно лечиться и восстанавливаться. Они продолжают ходить на работу, рискуя как собственным здоровьем, так и здоровьем окружающих. В результате происходит хронизация заболевания из-за недолечивания, как следствие – нагрузка на систему здравоохранения, повышение расходов и ухудшение медико-экономических показателей. Увеличение риска распространения инфекции внутри коллектива, так как до 80% больничных листов связаны с острыми инфекционными заболеваниями. Айжан Скакова

Депутат подчеркнула, что работодатель готов платить только за фактически оказанные услуги и выполненные работы, а не за потенциальную рабочую силу. Поэтому в настоящий момент для найма на работу либо оформляется договор ГПХ, не предполагающий оплату больничного листа, либо заключается договор о сдельной оплате труда. Из-за этого значительная категория работников не имеет возможности получать листы временной нетрудоспособности.

В этом свете удивительно, что Министерство труда и социальной защиты населения в ответ на запрошенную информацию сообщило, что с 2016 по 2020 год к ним не поступило ни одного обращения или жалобы от граждан о нарушении их прав, связанных с оплатой больничного листа. Едва ли это говорит об отсутствии проблем в данной сфере, скорее о доверии населения. Депутат Мажилиса Айжан Скакова

Министерство здравоохранения, в свою очередь, ответило, что лист временной нетрудоспособности является финансовым документом и статистический учет по ним не ведется.

Айжан Скакова считает, что больничный лист не может рассматриваться как исключительно финансовый документ и должен учитываться в системе здравоохранения. В ином случае у государства не будет ясности в том, сколько человек, обратившихся в больницы по проблемам здоровья, далее оформили больничный лист, сколько из них наемных и иных работников.

С учетом вышеизложенного фракция Народной партии Казахстана и Казахстанская конфедерация труда предлагают:

Пересмотреть действующую социальную систему в части выплаты пособия по временной нетрудоспособности с тем, чтобы государственный Фонд социального страхования разделил с работодателем расходы по оплате больничного, в конечном счете повысив защищенность работников в случае болезни. Соответствующий проект системы расчетов по оплате листов нетрудоспособности прилагается.