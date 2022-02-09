В ряде районов Тараза временно отключат электричество

Как отметили в компании, отключение от электроэнергии потребителей связано с ремонтными работами и будет наблюдаться в следующих районах города:

14 февраля с 9:00 до 17:00: во 2 мкр. Каратау общ. № 37б, ул. Сатпаева, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16; пер. Адамбаева, 1 пер. Айтеке би 1, 2, 3, пер. Аккошкар аулие, Байзак батыра, Ибраева, Казыбек би, Карахан 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; 1 пер. Карахана, Кылышбай акына-2 пер. Кылышбай акына, Спортивная, пер. Толе би, Жаугаш батыра, Капал, Кошеней, Рыночная, Толе би, 16,19,23, Аскарова, 292, 296а, 284; складские помещения к-ц Аскарова.

15 февраля с 9:00 до 17:00: ул. Д. Бедного, 35, 92, 120, Малобесагаческий пер. Матросова – тупик Матросова, Чкалова-2 пер. Чкалова, Лукманова-1,2 пер. Лукманова, Целиноградская, 1а, 6 пер. Сыздыкова, 46 а, б, 75; Дзержинского, Казахская, 2, 3 пер. Кутузова, Плеханова-3,4 пер. Плеханова, Прманова, Абая, Азизбекова, Байтурсынова, Клубничная- тупик Клубничная, Мусоргского-1 пер. Мусоргского, 4 пер. Плеханова, Прманова, Сарымолдаева, Сыздыкова-5,6 пер. Сыздыкова, Тухачевского, Ягодная,1 пер. Кутузова, Сыздыкова, 2, 3, 4 пер. Тастандиева, Толстого, 1, 2, 3 пер. Муканова, Тастандиева, Амангельды, 114б, пер. Амангельды, Матросова, Банникова, 1,2 пер. Песчаный, Хмельницкого, Асфальтная, Шаумяна-1, 2 пер. Шаумяна, р/н профилакторий Суперзавода, Лумумбы-1 пер. Лумумбы, Казахская, Кутузова-1, 4 пер. Кутузова, 2 пер. Мусоргского, Прманова, пер. Толстого, Тындыбекова, Акылбекова, Аппаева, Лумумбы-1 пер. Лумумбы, Песочная, 4 пер. Плеханова 34, костно-туберкулезная ольница Космодемьянская и переулок, Мельничная, 2 пер. Самаркандская, пер. Тургенева, Хмельницкого, 1 пер. Чкалова, Рысбек батыра, дома № 2, 2а, 4; пер. Рысбек батыра, Рысбек батыра проезд 1, ул. Баженова;

16 февраля с 9:00 до 17:00: 10 мкр. Аса, дома № 1, 2, 4, 6, 8; Толе би, 105, Абая, дома № 151, 153, 155, Громова, Талалихина, Добролюбова, Калауыр акима-1, 2 пер. Калауыр акима, Камбарова, Козлова, 3 пер. Смоленская, 5 пер. Ташкентская, 2-я Элеваторная, Жургенова, Доненулы, пр. Абая, 151 (Н.О.),

17 февраля с 9:00 до 17:00: 1 мкр. Акбулак, дома № 12, 22, 23, 24, 25; 11 мкр. Жансая, дома № 18, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; ул. Касымбекова, Койкелды, Молдагулова, Х.Мукана-4 пер. Х. Мукана, Сулейманова, 20, 26; Кулжабаева, Лермонтова.

18 февраля с 9:00 до 17:00: 11 мкр. Жансая, дом № 43, Баласагуни, Болтирик шешен-1, 2, 3 пер. Болтирик шешен, Касымбекова, Сауранбаева-2 пер. Сауранбаева, Сулейманова-3 пер. Сулейманова, 1, 2 пер. Улбике акына, 2 пер. 8-го Марта, Аккозиева, 123, Балуан Шолак, Зауырбекова, Первомайская, Калинина, Рощинская, Елубаева, 7 мкр. Самал, дома № 1, 2, 3, 5, 6.