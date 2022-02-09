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18:15 09.02.2022

Люди живут в постоянном ожидании девальвации – депутат обратился к Нацбанку

Деньги Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов обратился к главам Национального Банка и Агентства по финансовому мониторингу с призывом выработать меры по прекращению спекуляций на валютном рынке, передает корреспондент Zakon.kz.
В каждом пресс-релизе и публичном выступлении мы слышим мантру о приверженности Нацбанка свободному плавающему курсу и стабильности. К сожалению, стабильность курса тенге – это его стабильное падение. Возникает противоречие между словом и делом. Декларируя свободный рыночный курс, Национальный Банк активно проводит интервенции и неизвестно в чью пользу. Свободный плавающий курс в исполнении Нацбанка подобен призраку – все о нем говорят, но никто его не видел.Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов 

По его словам, даже профессиональные участники рынка не понимают, от чего зависит курс тенге, меняется он или вообще двигается в другую сторону, растет или падает цена на нефть. Депутат считает, что Нацбанк вмешивается в валютный рынок, но не объясняет, какие целевые значения курса он поддерживает. С другой стороны, заявляет о свободном плавании.

Непредсказуемость курса стала главной причиной недоверия к нему. Поэтому люди живут в постоянном ожидании девальвации.Аманжан Жамалов 

Депутат напомнил, что глава государства ранее говорил о необходимости восстановления доверия к тенге, чтобы исключить резкие спекулятивные колебания курса. Но делать это нужно открыто и честно.

Исходя из вышеизложенного, мажилисмен считает:

  • Нацбанк совместно с Агентством по финансовому мониторингу должны выработать меры по прекращению спекуляций на валютном рынке.

  • Нацбанк должен обеспечить публикацию данных о валютных интервенциях на ежедневной основе, включая продажу и покупку валюты, как это делается в других странах.

  • Агентству по финансовому мониторингу необходимо проанализировать информацию о валютных интервенциях за последние три месяца, включая продажу и покупку валюты.

Тамила Языкова
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