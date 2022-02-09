21:28 09.02.2022
Жириновского подключили к аппарату ИВЛ
Фото: Instagram/zhirinovskiy
Российский политик Владимир Жириновский заразился коронавирусной инфекцией, сообщили российским СМИ источники, близкие к партии ЛДПР, сообщает Zakon.kz.
Заразившегося COVID-19 Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ, сообщают источники URA.RU близкие к ЛДПР.
Источники отметили, что никакие подробности о состоянии политика им неизвестны, для многих представителей ЛДПР новость о госпитализации лидера партии стала неожиданностью.
Источник РИА Новости сообщил, что политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы. Сообщается, что лидер ЛДПР вакцинировался восемь раз. По версии академика РАН, вирусолога Виталия Зверева, политик загубил свой иммунитет.