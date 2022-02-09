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21:28 09.02.2022

Жириновского подключили к аппарату ИВЛ

Лидер ЛДПР коронавирус Фото: Instagram/zhirinovskiy
Российский политик Владимир Жириновский заразился коронавирусной инфекцией, сообщили российским СМИ источники, близкие к партии ЛДПР, сообщает Zakon.kz.

Заразившегося COVID-19 Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ, сообщают источники URA.RU близкие к ЛДПР.

Источники отметили, что никакие подробности о состоянии политика им неизвестны, для многих представителей ЛДПР новость о госпитализации лидера партии стала неожиданностью.

Источник РИА Новости сообщил, что политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы. Сообщается, что лидер ЛДПР вакцинировался восемь раз. По версии академика РАН, вирусолога Виталия Зверева, политик загубил свой иммунитет.

Данияр Кунафин
Жириновский Владимир
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