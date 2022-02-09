Владельцев нечипированных животных начали штрафовать в ЗКО

Аким ЗКО Гали Искалиев в на аппаратном совещании в областном акимате заявил о необходимости мониторинга соблюдения правил содержания домашних животных, а именно чипирование собак и кошек, сообщает «Мой ГОРОД».

Сегодня управление ветеринарии доложило, что произвели обход всех владельцев собак. Если животное окажется на улице без чипа, его признают бродячим, затем стерилизуют или кастрируют. А если у него обнаружится болезнь, то умертвят. Наличие чипа поможет найти хозяина и избежать таких последствий. Сейчас начали штрафовать владельцев животных. Штраф составляет 49 тысяч тенге, это не малые деньги, поэтому лучше владельцам чипировать своих питомцев. Тем более процедура стоит 500 тенге, с выездом на дом 1 200-1 700 тенге. Гали Искалиев

Аким отметил, что единственный путь снизить количество бродячих собак – повысить ответственность владельцев и чипировать животных.

Ранее директор городской ветеринарной станции Уральска Гадилбек Алибеков сообщал, что в Уральске выявили 45 владельцев животных, которые не чипировали своих животных и теперь они будут привлечены к ответственности по статье 408 КоАП РК "Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек".