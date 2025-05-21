Владельцам домашних животных сообщили хорошую новость

Цифровые паспорта домашних животных теперь доступны в eGov Mobile. Владельцы кошек, собак и других домашних питомцев смогут легко просматривать их данные в разделе "Цифровые документы" мобильного приложения eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии", все данные загружаются из Единой базы данных по учету домашних животных Tanba.

"В этой системе фиксируются все зарегистрированные питомцы и ключевые события, связанные с ними. В самом цифровом паспорте содержатся все данные о питомце: индивидуальный номер животного, номер документа, кличка, окрас, порода, дата рождения, особые приметы, вид и пол животного, адрес регистрации, адрес фактического содержания животного, ФИО и ИИН владельца, а также информация о чипировании, стерилизации и вакцинации с указанием дат и статусов", – сказано в сообщении.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо:

авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile;

перейти в сервис "Цифровые документы";

в разделе "Другие документы" ознакомиться с Паспортом животного;

в случае если документ не отображается, пользователю необходимо нажать кнопку "Обновить документы".

"Цифровой паспорт позволяет владельцам оперативно предоставлять информацию о питомце при посещении ветеринарной клиники, оформлении путешествий, участии в выставках и в случае утери животного. Кроме того, он способствует системному учету домашних животных, снижению числа безнадзорных питомцев и повышению ответственности владельцев", – отметили в АО.

По состоянию на март 2025 года в системе зарегистрировано более 224 тысяч домашних питомцев. Более 20 тысяч из них являются бездомными.

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