«Кочевник», «Монгол» и «Шал»: казахстанские фильмы-номинанты «Оскара»

Ежегодно лучшие фильмы, вышедшие в прокат, претендуют на звание лучшего фильма года.

В истории самой элитной награды в индустрии кино были немало случаев, когда казахстанские отечественные фильмы были выдвинуты на звание «Лучшего фильма на иностранном языке».

«Гибель Отрара» или «Тень завоевателя». Фильм охватывает события 13 века, времена правления Чингисхана. Главный герой фильма – Унжу, который когда-то тайно пробрался в войско Чингисхана, стал воином-тысячником. Узнав, что Чингисхан решил отправить свои полчища в Среднюю Азию, собирается предупредить Хорезм о надвигающейся опасности. Режиссером фильма выступил Ардак Амиркулов.

«Кочевник». Совместный казахско-французский фильм с 2005 года. Сюжет фильма основан на второй книге из трилогии «Кочевники» Ильяса Есенберлина. Юноша Абильмансур, который впоследствии станет ханом Абылаем, пытается объединить казахские племена и встать во главе воинства, чтобы дать отпор джунгарам. Исторической основой послужили реальные события рубежа 18 века.

«Монгол». Снятый Сергеем Бодровым старшим фильм совместного производства России, Германии и Казахстана. Сюжет фильма крутится вокруг Темучина, мальчика, который объединит монгольские племена, станет всемонгольским ханом и покорит половину мира. Он пройдет через боль, унижения, страдания, чтобы стать величайшим завоевателем в истории человечества.

«Тюльпан». Фильм от Сергея Дворцевого. Кинокартина о моряке Асхате, который после демобилизации возвращается в родные степи. Он живёт в юрте своей старшей сестры Самал и ее мужа Ондаса. Асхату обещают выделить часть овец, но при условии, что он женится. Асхат же влюблен в девушку по имени Тюльпан, а она выходить за него не хочет. История о переосмыслении обычных вещей, о любви и о казахской культуре.

«Дорога к матери». Режиссер – Акан Сатаев. В центре сюжета – неугасаемая любовь между матерью и сыном. Главного героя Ильяса в детстве разлучают с матерью. С тех пор он мечтает вернуться в родные степи. Ильяс побывает и в сиротском доме, и на войне, и в тюрьме. Несмотря на трудности и препятствия героя он всю жизнь ищет дорогу к матери.

«Войско Мын Бала». Еще одна кинокартина Акана Сатаева. Действия происходят в первой половине 18 века, когда Казахское ханство вело ожесточенные бои с джунгарами. На защиту родной земли встают воины-юноши во главе с отважным Сартаем. Его легендарное войско из тысячи воинов меняют ход всей войны.