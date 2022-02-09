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22:28 09.02.2022

Мобильные телефоны и алкоголь пытались передать заключенным в ВКО

ВКО ДУИС Фото: ДУИС ВКО
При перебросе в колонию крупной партии мобильных телефонов и около семи литров алкоголя сотрудники колонии задержали четверых жителей ВКО. Составлены административные протоколы, сообщает Zakon.kz.

Попытки переброса запрещенных веществ пресекли в трех исправительных учреждениях.

Сотрудники колонии ОВ 156/3 ДУИС по ВКО при обходе внешнего периметра территории заметили мужчину, который ускорился при их виде.

Мужчина пытался перебросить свертки, в которых были мобильные телефоны и зарядные устройства. «Доставщиком» оказался 22-летний житель Усть-Каменогорска.

В тот же день на территорию колонии ОВ 156/20 ДУИС по ВКО 43-летний усть-каменогорец пытался перебросить около семи литров алкоголя и мобильные телефоны.

В Семее задержали мужчину, который пытался перебросить свертки с телефонами, зарядными устройствами и картами.

Работа по профилактике и недопущению проноса запрещенных к использованию осужденными предметов будет продолжена, будут учтены все способы и механизмы их поступления. Сотрудники учреждений и бойцы национальной гвардии всегда внимательны и стоят на страже правопорядка.Замначальника ДУИС по ВКО Канат Зиянов

Как показал анализ, «курьеры» запрещенных веществ пытаются перебросить «посылки» в вечернее и ночное время.

Данияр Кунафин
Восточно-Казахстанская область
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