Мобильные телефоны и алкоголь пытались передать заключенным в ВКО

Попытки переброса запрещенных веществ пресекли в трех исправительных учреждениях.

Сотрудники колонии ОВ 156/3 ДУИС по ВКО при обходе внешнего периметра территории заметили мужчину, который ускорился при их виде.

Мужчина пытался перебросить свертки, в которых были мобильные телефоны и зарядные устройства. «Доставщиком» оказался 22-летний житель Усть-Каменогорска.

В тот же день на территорию колонии ОВ 156/20 ДУИС по ВКО 43-летний усть-каменогорец пытался перебросить около семи литров алкоголя и мобильные телефоны.

В Семее задержали мужчину, который пытался перебросить свертки с телефонами, зарядными устройствами и картами.

Работа по профилактике и недопущению проноса запрещенных к использованию осужденными предметов будет продолжена, будут учтены все способы и механизмы их поступления. Сотрудники учреждений и бойцы национальной гвардии всегда внимательны и стоят на страже правопорядка. Замначальника ДУИС по ВКО Канат Зиянов

Как показал анализ, «курьеры» запрещенных веществ пытаются перебросить «посылки» в вечернее и ночное время.