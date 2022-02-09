Песня 15-летнего казахстанца стала трендом в TikTok

Песня «Самая Самая», которую исполнил 15-летний казахстанский певец Нурмухаммед Жакып, стала самым настоящим хитом. Она на втором месте в тренде YouTube среди музыкальных клипов.

В TikTok на трек сняли более 200 тысяч роликов, а количество просмотров в YouTube превысило четыре миллиона.

Автор песни – Нурмухаммед Жакып. Его отец Ибрагим Жакып – известный певец. Он же и стал продюсером мальчика.

Популярность пришла к Нурмухаммеду после публикаций его песен в социальных сетях. Его начали приглашать на различные концерты.

В 2018 году мальчик записал песню «Мама», которая вмиг сделала исполнителя звездой. С того момента о нем заговорили и в России – Нурмухаммед принял участие в ток-шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Выпуск был посвящен детям, которые стали популярными в интернете.

Страницу Нурмухаммеда в Instagram вели его родители, но сейчас юноша уже сам выкладывает фото и видео. Он по-прежнему поет и записывает песни. В репертуаре молодого исполнителя уже более 50 композиций.