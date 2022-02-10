В ВОЗ назвали три сценария развития ситуации с COVID-19

ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию от COVID-19, так как она может быть эффективной против «длинного ковида», однако пока нет четких данных о том, сколько бустерных доз может понадобиться для защиты организма от вируса. Об этом заявила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд, сообщает РИА Новости.

Мы на знаем, приведет ли «Омикрон» к «длинному ковиду». Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами. Надеемся, что вирус стал более адаптированным к человеку. Но мы точно не знаем. Поэтому мы продолжаем рекомендовать вакцинацию от COVID-19, потому что она может влиять на снижение эффекта «длинного ковида», и есть исследования, которые показывают, что аналогично прививка может действовать и в отношении «Омикрона». Сильви Бранд

Бранд отметила, что в ВОЗ не знают, сколько бустерных доз прививок необходимо для полной защиты человека от вируса. Это связано с малой историей наблюдения.

Есть теоретическая модель, что чем больше вы даете вакцин, тем вы повышаете нейтрализующие антитела. Но то, повлияет ли это в значительной степени на увеличение вашей защиты, все еще обсуждается. Сильви Бранд

По ее словам, пандемия динамична и еще не завершена, так что возможны новые волны заражений, а также появление новых штаммов.

В этой связи ВОЗ рассматривает три возможных сценария развития ситуации в мире.