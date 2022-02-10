В ВОЗ назвали три сценария развития ситуации с COVID-19
ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию от COVID-19, так как она может быть эффективной против «длинного ковида», однако пока нет четких данных о том, сколько бустерных доз может понадобиться для защиты организма от вируса. Об этом заявила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд, сообщает РИА Новости.
Мы на знаем, приведет ли «Омикрон» к «длинному ковиду». Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами. Надеемся, что вирус стал более адаптированным к человеку. Но мы точно не знаем. Поэтому мы продолжаем рекомендовать вакцинацию от COVID-19, потому что она может влиять на снижение эффекта «длинного ковида», и есть исследования, которые показывают, что аналогично прививка может действовать и в отношении «Омикрона».Сильви Бранд
Бранд отметила, что в ВОЗ не знают, сколько бустерных доз прививок необходимо для полной защиты человека от вируса. Это связано с малой историей наблюдения.
Есть теоретическая модель, что чем больше вы даете вакцин, тем вы повышаете нейтрализующие антитела. Но то, повлияет ли это в значительной степени на увеличение вашей защиты, все еще обсуждается.Сильви Бранд
По ее словам, пандемия динамична и еще не завершена, так что возможны новые волны заражений, а также появление новых штаммов.
В этой связи ВОЗ рассматривает три возможных сценария развития ситуации в мире.
Вирус продолжит оставаться крайне заразным, но менее опасным, и люди без дополнительных заболеваний будут легко его переносить.
Мир разработает эффективные вакцины против Sars-CoV-2 и его штамма, как это сделано в отношении обычного гриппа.
Появление новых вариантов при общем низком иммунитете к нему у людей отбросит мир на уровень 2020 года.