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01:34 10.02.2022

В ВОЗ назвали три сценария развития ситуации с COVID-19

ПЦР COVID-19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пандемия динамична и еще не завершена, так что возможны новые волны заражений, а также появление новых штаммов. В ВОЗ также не назвали число бустерных доз, необходимых для защиты от вируса, сообщает Zakon.kz/

ВОЗ продолжает рекомендовать вакцинацию от COVID-19, так как она может быть эффективной против «длинного ковида», однако пока нет четких данных о том, сколько бустерных доз может понадобиться для защиты организма от вируса. Об этом заявила директор ВОЗ по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд, сообщает РИА Новости.

Мы на знаем, приведет ли «Омикрон» к «длинному ковиду». Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами. Надеемся, что вирус стал более адаптированным к человеку. Но мы точно не знаем. Поэтому мы продолжаем рекомендовать вакцинацию от COVID-19, потому что она может влиять на снижение эффекта «длинного ковида», и есть исследования, которые показывают, что аналогично прививка может действовать и в отношении «Омикрона».Сильви Бранд

Бранд отметила, что в ВОЗ не знают, сколько бустерных доз прививок необходимо для полной защиты человека от вируса. Это связано с малой историей наблюдения.

Есть теоретическая модель, что чем больше вы даете вакцин, тем вы повышаете нейтрализующие антитела. Но то, повлияет ли это в значительной степени на увеличение вашей защиты, все еще обсуждается.Сильви Бранд

По ее словам, пандемия динамична и еще не завершена, так что возможны новые волны заражений, а также появление новых штаммов.

В этой связи ВОЗ рассматривает три возможных сценария развития ситуации в мире.

  1. Вирус продолжит оставаться крайне заразным, но менее опасным, и люди без дополнительных заболеваний будут легко его переносить.

  2. Мир разработает эффективные вакцины против Sars-CoV-2 и его штамма, как это сделано в отношении обычного гриппа.

  3. Появление новых вариантов при общем низком иммунитете к нему у людей отбросит мир на уровень 2020 года.

Данияр Кунафин
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