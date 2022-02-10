Небольшой рост числа заболевших COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 3329 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 305,

в Алматы – 938,

в Шымкенте – 37,

в Акмолинской области –250,

в Актюбинской области – 60,

в Алматинской области – 221,

в Атырауской области – 32,

в ВКО – 157,

в Жамбылской области – 65,

в ЗКО – 126,

в Карагандинской области – 310,

в Костанайской области – 250,

в Кызылординской области – 32,

в Мангистауской области – 15,

в Павлодарской области – 285,

в СКО – 236,

в Туркестанской области – 10.

Всего в стране подтвержден 1 283 171 случай.

9334 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 211,

в Алматы – 1 288,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 907,

в Актюбинской области – 396,

в Алматинской области – 426,

в Атырауской области – 314,

в ВКО – 429,

в Жамбылской области – 71,

в ЗКО – 228,

в Карагандинской области – 2 827,

в Костанайской области – 762,

в Кызылординской области – 58,

в Мангистауской области – 179,

в Павлодарской области – 798,

в СКО – 340,

в Туркестанской области – 100.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 197 805 человек.