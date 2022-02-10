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08:00 10.02.2022

Небольшой рост числа заболевших COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане

анализы Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 98 заболевших больше, чем днем ранее. Между тем в Алматы выявили на 26 заразившихся меньше, в Нур-Султане – на 54, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 3329 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 305,

  • в Алматы – 938,

  • в Шымкенте – 37,

  • в Акмолинской области –250,

  • в Актюбинской области – 60,

  • в Алматинской области – 221,

  • в Атырауской области – 32,

  • в ВКО – 157,

  • в Жамбылской области – 65,

  • в ЗКО – 126,

  • в Карагандинской области – 310,

  • в Костанайской области – 250,

  • в Кызылординской области – 32,

  • в Мангистауской области – 15,

  • в Павлодарской области – 285,

  • в СКО – 236,

  • в Туркестанской области – 10.

Всего в стране подтвержден 1 283 171 случай.

9334 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 211,

  • в Алматы – 1 288,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 907,

  • в Актюбинской области – 396,

  • в Алматинской области – 426,

  • в Атырауской области – 314,

  • в ВКО – 429,

  • в Жамбылской области – 71,

  • в ЗКО – 228,

  • в Карагандинской области – 2 827,

  • в Костанайской области – 762,

  • в Кызылординской области – 58,

  • в Мангистауской области – 179,

  • в Павлодарской области – 798,

  • в СКО – 340,

  • в Туркестанской области – 100.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 197 805 человек.

Елена Беляева
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