Небольшой рост числа заболевших COVID-19 за сутки зафиксировали в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 9 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировали 3329 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 305,
в Алматы – 938,
в Шымкенте – 37,
в Акмолинской области –250,
в Актюбинской области – 60,
в Алматинской области – 221,
в Атырауской области – 32,
в ВКО – 157,
в Жамбылской области – 65,
в ЗКО – 126,
в Карагандинской области – 310,
в Костанайской области – 250,
в Кызылординской области – 32,
в Мангистауской области – 15,
в Павлодарской области – 285,
в СКО – 236,
в Туркестанской области – 10.
Всего в стране подтвержден 1 283 171 случай.
9334 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 211,
в Алматы – 1 288,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 907,
в Актюбинской области – 396,
в Алматинской области – 426,
в Атырауской области – 314,
в ВКО – 429,
в Жамбылской области – 71,
в ЗКО – 228,
в Карагандинской области – 2 827,
в Костанайской области – 762,
в Кызылординской области – 58,
в Мангистауской области – 179,
в Павлодарской области – 798,
в СКО – 340,
в Туркестанской области – 100.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 197 805 человек.