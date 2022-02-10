08:50 10.02.2022
20 казахстанцев умерли от коронавируса за сутки
Фото: Zakon.kz
Количество получающих лечение от КВИ пациентов снизилось на 6031 за сутки. Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.
На 10 февраля лечение от КВИ продолжают получать 73 160 человек (–71 949+ и 1211 КВИ-), из них в стационарах находятся 8509 пациентов, на амбулаторном уровне –64 561.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 387 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 157,
на аппарате ИВЛ – 101.
Фото: Минздрав РК