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08:50 10.02.2022

20 казахстанцев умерли от коронавируса за сутки

койки Фото: Zakon.kz
Количество получающих лечение от КВИ пациентов снизилось на 6031 за сутки. Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране предоставила МВК по нераспространению COVID-19, сообщает Zakon.kz.

На 10 февраля лечение от КВИ продолжают получать 73 160 человек (–71 949+ и 1211 КВИ-), из них в стационарах находятся 8509 пациентов, на амбулаторном уровне –64 561.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 387 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 157,

  • на аппарате ИВЛ – 101.

статистика

Фото: Минздрав РК

Елена Беляева
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