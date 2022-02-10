20 казахстанцев умерли от коронавируса за сутки

На 10 февраля лечение от КВИ продолжают получать 73 160 человек (–71 949+ и 1211 КВИ-), из них в стационарах находятся 8509 пациентов, на амбулаторном уровне –64 561.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 387 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 157,

на аппарате ИВЛ – 101.