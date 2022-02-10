Поезда и самолеты приостановили движение в Японии из-за непогоды

Как пишет ТАСС, железнодорожная компания JR также приостановила работу экспрессов, которые связывают Токио с горными префектурами Нагано и Яманаси.

Кроме того, несколько участков скоростных платных дорог в японской столице перекрыты в превентивном порядке, чтобы избежать возможного обледенения.

По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова в Токио может составить до 5 см. В префектуре Яманаси ожидается до 30 см снега.