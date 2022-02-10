07:04 10.02.2022
Поезда и самолеты приостановили движение в Японии из-за непогоды
Фото: pixabay
Не менее 180 внутренних авиарейсов отменены в токийском аэропорту Ханэда из-за снегопада, передает Zakon.kz.
Как пишет ТАСС, железнодорожная компания JR также приостановила работу экспрессов, которые связывают Токио с горными префектурами Нагано и Яманаси.
Кроме того, несколько участков скоростных платных дорог в японской столице перекрыты в превентивном порядке, чтобы избежать возможного обледенения.
По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова в Токио может составить до 5 см. В префектуре Яманаси ожидается до 30 см снега.