На Филиппинах отменили карантин для привитых туристов

Как пишет rg.ru, несмотря на отмену карантина, прибывшие на Филиппины должны следить за симптомами в течение семи дней с момента приезда. Также туристы должны предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 48 часов до отъезда из своей страны.

Те путешественники, у которых нет прививки от коронавируса или они не полностью вакцинированы, должны предъявить результаты теста и пройти карантин в установленном месте до повторного негативного результата.