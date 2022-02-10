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07:38 10.02.2022

На Филиппинах отменили карантин для привитых туристов

туризм Фото: pixabay
Власти островного государства вводят новые правила с 10 февраля. Отмена карантина касается только иностранцев, которым для въезда в страну виза не требуется, передает Zakon.kz.

Как пишет rg.ru, несмотря на отмену карантина, прибывшие на Филиппины должны следить за симптомами в течение семи дней с момента приезда. Также туристы должны предъявить результаты ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в течение 48 часов до отъезда из своей страны.

Те путешественники, у которых нет прививки от коронавируса или они не полностью вакцинированы, должны предъявить результаты теста и пройти карантин в установленном месте до повторного негативного результата.

Елена Беляева
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