Врач дал ряд советов для быстрого восстановления после ОРВИ

Кроме того, он посоветовал наладить питьевой режим и создавать позитивный настрой.

Как пишут РИА Новости, у большинства людей выздоровление после ОРВИ наступает через пять-семь дней, а в ряде случаев — уже через три дня. За этот промежуток времени постепенно проходят симптомы.

Но независимо от тяжести течения болезни вирус истощает организм. В связи с этим даже после выздоровления могут наблюдаться быстрая утомляемость, остаточные катаральные явления. Поэтому необходимо соблюдать щадящий режим и не перегружать организм, давая ему возможность восстанавливаться. Необходимо соблюдать достаточный питьевой режим, чтобы выводить интоксикацию, придерживаться облегченного меню в питании, включая в рацион больше полезных продуктов, содержащих витамины и микроэлементы – свежие овощи, фрукты, морсы, белок. При ОРВИ рекомендуются витамины С, D, – рассказал Тяжельников.

Он добавил, что следует избегать больших физических нагрузок, хорошо высыпаться, не менее восьми часов, а также проводить больше времени на свежем воздухе.