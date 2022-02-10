08:29 10.02.2022
Врач дал ряд советов для быстрого восстановления после ОРВИ
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Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников порекомендовал избегать больших физических нагрузок, полноценно высыпаться, больше бывать на свежем воздухе и правильно питаться, передает Zakon.kz.
Кроме того, он посоветовал наладить питьевой режим и создавать позитивный настрой.
Как пишут РИА Новости, у большинства людей выздоровление после ОРВИ наступает через пять-семь дней, а в ряде случаев — уже через три дня. За этот промежуток времени постепенно проходят симптомы.
Но независимо от тяжести течения болезни вирус истощает организм. В связи с этим даже после выздоровления могут наблюдаться быстрая утомляемость, остаточные катаральные явления. Поэтому необходимо соблюдать щадящий режим и не перегружать организм, давая ему возможность восстанавливаться. Необходимо соблюдать достаточный питьевой режим, чтобы выводить интоксикацию, придерживаться облегченного меню в питании, включая в рацион больше полезных продуктов, содержащих витамины и микроэлементы – свежие овощи, фрукты, морсы, белок. При ОРВИ рекомендуются витамины С, D, – рассказал Тяжельников.
Он добавил, что следует избегать больших физических нагрузок, хорошо высыпаться, не менее восьми часов, а также проводить больше времени на свежем воздухе.
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