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Законодательство РК
09:36 10.02.2022

Прямой эфир ПРАВМЕДИА: Об изменениях в антимонопольное/конкурентное законодательство

антимонопольное законодательство Фото: pixabay
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: «О последних изменениях в антимонопольное/конкурентное законодательство».

В марте 2022 года вступят в силу изменения в антимонопольное/конкурентное законодательство РК.

Среди основных изменений:

  • внесены новые положения об отнесении объектов инфраструктуры и товаров к ключевой мощности;

  • обновлены требования к работе компаний с государственным участием;

  • будет утверждена Методика по разработке и внедрению комплаенса и прочее.

О том, как эти поправки могут/должны повлиять на ведение бизнеса в Казахстане, расскажем в прямом эфире.

11 февраля в 15:00 по времени Нур-Султана на портале ПРАВМЕДИА состоится трансляция на тему: «Последние изменения в антимонопольное/конкурентное законодательство. Что нужно знать бизнесу о новых требованиях и возможных рисках».

Спикеры:

Рустам Ахметов, первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;

Алдаш Айтжанов, президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики», председатель совета ОО «Альянс антимонопольных экспертов»;

Елена Добриян, вице-президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики», член Совета ОО «Альянс антимонопольных экспертов».

Принимаем ваши вопросы по теме. Ответы прозвучат в прямом эфире.

Оксана Житникова
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