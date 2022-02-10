Прямой эфир ПРАВМЕДИА: Об изменениях в антимонопольное/конкурентное законодательство

В марте 2022 года вступят в силу изменения в антимонопольное/конкурентное законодательство РК.

Среди основных изменений:

внесены новые положения об отнесении объектов инфраструктуры и товаров к ключевой мощности;

обновлены требования к работе компаний с государственным участием;

будет утверждена Методика по разработке и внедрению комплаенса и прочее.

О том, как эти поправки могут/должны повлиять на ведение бизнеса в Казахстане, расскажем в прямом эфире.

11 февраля в 15:00 по времени Нур-Султана на портале ПРАВМЕДИА состоится трансляция на тему: «Последние изменения в антимонопольное/конкурентное законодательство. Что нужно знать бизнесу о новых требованиях и возможных рисках».

Спикеры:

Рустам Ахметов, первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;

Алдаш Айтжанов, президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики», председатель совета ОО «Альянс антимонопольных экспертов»;

Елена Добриян, вице-президент АО «Центр развития и защиты конкурентной политики», член Совета ОО «Альянс антимонопольных экспертов».

Принимаем ваши вопросы по теме. Ответы прозвучат в прямом эфире.