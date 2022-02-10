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Законодательство РК
09:37 10.02.2022

Жительница Пакистана вбила себе в голову гвоздь, чтобы родить мальчика

вбила гвоздь Фото: twitter.com/PeshawarCCPO
В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва беременная женщина по указанию «целителя» вбила себе в голову гвоздь, чтобы родить сына, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации «Известий», об инциденте полицейские узнали из интернета, где распространение получили рентгеновские снимки женщины с гвоздем в голове.

По данным СМИ, пострадавшую госпитализировали с кровотечением.

Врачам она призналась, что ее знакомая уже воспользовалась «методом» целителя и родила мальчика, хотя, судя по УЗИ, на свет должна была появиться девочка.

Стоит отметить, что для поимки причастного к происшествию «целителя» в полиции создали специальную группу.

Стражи порядка намерены «привлечь к ответственности фальшивого целителя, который играл с жизнью невинной женщины и забил ей голову ложным обещанием рождения мальчика». Также они выяснят, почему лечащий врач не доложил властям о случившемся.

У пострадавшей, по данным издания, три дочери. Супруг угрожал разводом, если она не родит сына.

Она была на третьем месяце беременности и из-за страха перед мужем пошла к «целителю», который дал ей амулет на удачу, тексты для чтения и гвоздь. Затем потерпевшая вернулась домой и забила гвоздь себе в голову. Члены семьи обнаружили ее после того, как она закричала от боли, и ее доставили в больницу, – уточнили медики.
Анастасия Московчук
Пакистан
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