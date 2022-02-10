В Казахстане сократили квоту на привлечение иностранной рабочей силы

Приказ «О внесении изменения в приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 января 2022 года №17 «О распределении квоты» был принят 4 февраля.

Согласно приказу квота для местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории республики на 2022 год была сокращена c 28 352 до 23 560 единиц – на 4792 единицы (16%).

В результате квота на привлечение ИРС в 2022 году распределена на четыре категории следующим образом: 1243 разрешения по первой категории (руководители и их заместители), 6499 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 11 110 и 2396 единиц, соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 2312 человек. Минтруда

Как отметили в ведомстве, на 1 февраля 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 14 932 иностранца.

В 2021 году местными исполнительными органами было выдано и продлено разрешений работодателям для привлечения ИРС в размере 18,2 тыс. единиц, что составило 64% от установленной квоты (29,3 тыс.).

По информации Минтруда, сокращение квоты для иностранцев было сделано в рамках поручения главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе.