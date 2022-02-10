Samsung Electronics представила серию смартфонов Galaxy S22 с революционной камерой

По данным новостного портала Samsung Newsroom Kazakhstan, впервые встроенное перо S Pen появится на устройствах серии S. Снижение задержки на 70% дарит максимально естественные ощущения и расширение возможностей приложений.

Фото: Samsung

Функции ночной съемки серии S22 позволяют в любое время суток получать высококачественные видео как на фронтальную, так и на основную камеру. Благодаря сенсору с размером пикселя 2,4 мкм объективы способны захватывать больше света и данных и оптимизировать освещение и детализацию ваших видео. Линза Super Clear Glass в S22 Ultra обеспечивает более плавные и четкие видео без бликов в ночное время. Функция масштабирования приближает объект в 100 раз. А с новыми ИИ-функциями каждая фотография имеет высокое качество уровня PRO.

Фото: Samsung

Серия Galaxy S22 предоставляет все необходимые инструменты для создания прекрасных снимков. К примеру, эксклюзивный доступ к приложению Expert RAW, которое содержит полный набор инструментов для редактирования в камере, как в зеркальных фотоаппаратах. Вы также можете осветлить или затемнить снимки с помощью настроек ISO и выдержки, настроить баланс белого, чтобы сделать фотографию более теплой или холодной, и вручную сфокусироваться на нужном объекте для желаемого эффекта.

Захватывающий 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X на Galaxy S22 Ultra оживляет картинку, подчеркивая мельчайшие детали, с максимальной яркостью в 1750 нит.

Фото: Samsung

Мощный аккумулятор позволит Galaxy S22 Ultra проработать весь день и даже дольше. Смартфон поддерживает сверхбыструю зарядку с максимальной мощностью 45 Вт – всего 10 минут подключения к розетке хватит, чтобы записать 50-минутное видео.

Вся серия Galaxy S22 защищена платформой безопасности Knox Vault от Samsung, которая полностью изолирует конфиденциальные данные от основной операционной системы телефона.

Фото: Samsung

Samsung также представила новую серию планшетов Galaxy Tab S8 с большими дисплеями и мощной производительностью. Улучшенные возможности видеоконференций, многозадачности, веб-серфинга и творчества вместе с новым S Pen полностью изменят ваш опыт использования планшетов.

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