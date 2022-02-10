10:26 10.02.2022
Получить пенсию в странах ЕАЭС можно будет по электронной заявке
Фото: Zakon.kz
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила правила реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.
Это позволит уполномоченным органам стран Союза перейти с бумажного на электронный формат взаимодействия при реализации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС. ЕЭК
По информации ЕЭК, документ станет основой для разработки и утверждения технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС.
Планируется обеспечить оперативный обмен между странами ЕАЭС юридически значимыми электронными документами, сведениями при назначении и выплате пенсии трудящимся, а также осуществлении экспорта пенсии из одного государства в другое.
Как отмечается, реализация общих процессов в сфере пенсионного обеспечения позволит сократить сроки рассмотрения их заявлений на назначение пенсии.