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Законодательство РК
10:26 10.02.2022

Получить пенсию в странах ЕАЭС можно будет по электронной заявке

получение пенсии в ЕАЭС Фото: Zakon.kz
Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила правила реализации общих процессов в сфере пенсионного обеспечения трудящихся ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.
Это позволит уполномоченным органам стран Союза перейти с бумажного на электронный формат взаимодействия при реализации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС. ЕЭК

По информации ЕЭК, документ станет основой для разработки и утверждения технологических документов, регламентирующих информационное взаимодействие посредством интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Планируется обеспечить оперативный обмен между странами ЕАЭС юридически значимыми электронными документами, сведениями при назначении и выплате пенсии трудящимся, а также осуществлении экспорта пенсии из одного государства в другое.

Как отмечается, реализация общих процессов в сфере пенсионного обеспечения позволит сократить сроки рассмотрения их заявлений на назначение пенсии.

Лариса Черненко
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