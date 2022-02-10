На 1,5 млн тенге выявлено поддельных банкнот в Казахстане

Это на 37% меньше, чем за 2020 год (823 поддельных денежных знака). Чаще всего в прошлом году подделывались банкноты номиналом 2000 тенге – 340 шт., что составило 65% от общего количества выявленных подделок. Далее идут подделки номиналом 5000 тенге – 94 шт. (15%), 10 000 тенге – 36 шт. (7%), остальные 13% приходятся на другие номиналы банкнот. Начальник Управления экспертизы банкнот и монет НБК Аскат Мукамадиев

По информации Нацбанка, наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы – 355 шт. (68% от общего количества), далее идут Нур-Султан – 54 шт., а также Восточно-Казахстанская область – 26 шт.

Для того, чтобы самостоятельно отличить настоящую банкноту от поддельной, достаточно знать несколько признаков ее подлинности.

Основная масса фальшивых банкнот изготавливалась по упрощенной технологии, которая лишь имитирует те или иные признаки подлинности. Выявить поддельные банкноты можно без специального оборудования, используя метод «почувствуй-посмотри-поверни». Начальник Управления экспертизы банкнот и монет НБК Аскат Мукамадиев

По его словам, есть несколько отличительных особенностей подлинной банкноты.

Во-первых, она имеет свой специфический хруст, во-вторых – специальный рельеф. Также на всех банкнотах есть метки для людей со слабым зрением, хорошо различимые на ощупь.

На банкнотах 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской, при изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого.

Стоит также обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нити в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются в проходящем свете как одна сплошная нить с надписями.

Этих особенностей банкнот достаточно для быстрой визуальной проверки на подлинность без применения спецоборудования, отметили в Нацбанке.