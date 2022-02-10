Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:53 10.02.2022

На 1,5 млн тенге выявлено поддельных банкнот в Казахстане

выявлены фальшивые деньги Фото: Zakon.kz
За 2021 год Нацбанком и банками второго уровня выявлено 519 поддельных денежных знаков (513 банкнот и 6 монет) на сумму 1 577 400 тенге, сообщает Zakon.kz.
Это на 37% меньше, чем за 2020 год (823 поддельных денежных знака). Чаще всего в прошлом году подделывались банкноты номиналом 2000 тенге – 340 шт., что составило 65% от общего количества выявленных подделок. Далее идут подделки номиналом 5000 тенге – 94 шт. (15%), 10 000 тенге – 36 шт. (7%), остальные 13% приходятся на другие номиналы банкнот.Начальник Управления экспертизы банкнот и монет НБК Аскат Мукамадиев

По информации Нацбанка, наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы – 355 шт. (68% от общего количества), далее идут Нур-Султан – 54 шт., а также Восточно-Казахстанская область – 26 шт.

Для того, чтобы самостоятельно отличить настоящую банкноту от поддельной, достаточно знать несколько признаков ее подлинности.

Основная масса фальшивых банкнот изготавливалась по упрощенной технологии, которая лишь имитирует те или иные признаки подлинности. Выявить поддельные банкноты можно без специального оборудования, используя метод «почувствуй-посмотри-поверни».Начальник Управления экспертизы банкнот и монет НБК Аскат Мукамадиев

По его словам, есть несколько отличительных особенностей подлинной банкноты.

Во-первых, она имеет свой специфический хруст, во-вторых – специальный рельеф. Также на всех банкнотах есть метки для людей со слабым зрением, хорошо различимые на ощупь.

На банкнотах 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской, при изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого.

Стоит также обратить внимание на сплошную магнитную и ныряющую нити в виде пунктиров с надписями, которые четко просматриваются в проходящем свете как одна сплошная нить с надписями.

Этих особенностей банкнот достаточно для быстрой визуальной проверки на подлинность без применения спецоборудования, отметили в Нацбанке.

Лариса Черненко
Нацбанк РК Казахстан
Защитить себя, не нарушая закон – легальные средства самообороны
09.02.2022
Казахстанцы предпочитают не брать больничный из-за низкого уровня выплат – депутат
09.02.2022
Экс-замакима Алматы возглавил СЦК
09.02.2022
Температура воздуха в Нур-Султане в январе побила абсолютный рекорд
09.02.2022
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 10 февраля
09.02.2022
Главная Топ LIVE Все