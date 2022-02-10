11:14 10.02.2022
Тенге еще укрепился по отношению к доллару и евро
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,02 тенге, снизившись еще на 1,27 тенге, передает Zakon.kz.
На вчерашних торгах средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6878 (+0,0010) тенге, китайского юаня - 67,0854 (-0,3675) тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425-427,5 тенге, евро – 486-490 тенге, рос. рубль – 5,7-5,77 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 февраля.
Мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,08%, составив $89,73 за баррель.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась на 0,04% — до $91,59 за баррель.