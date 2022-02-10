Тенге еще укрепился по отношению к доллару и евро

На вчерашних торгах средневзвешенный курс российского рубля составил 5,6878 (+0,0010) тенге, китайского юаня - 67,0854 (-0,3675) тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425-427,5 тенге, евро – 486-490 тенге, рос. рубль – 5,7-5,77 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 февраля.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,08%, составив $89,73 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в апреле поднялась на 0,04% — до $91,59 за баррель.