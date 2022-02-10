Ситуация с техобеспечением сотрудников ЧС близка к критической – сенатор

На сегодняшний день в государственной противопожарной службе 419 подразделений, более половины из которых расположены в приспособленных помещениях, а не в специальных. В частности, 112 требуют капитального ремонта, 20 подлежат сносу, так как находятся в аварийном состоянии. Сергей Ершов

По его словам, за годы независимости для государственной противопожарной службы было построено лишь 26 комплексов депо. Исходя из этого, можно сказать, что их количественные и качественные параметры недостаточны для должного оказания помощи населению при ликвидации ЧС. Поэтому депутат считает, что в первоочередном порядке необходимо построить 124 комплекса пожарных депо как в городской, так и в сельской местности.

На вооружении служб пожаротушения имеется 3553 единицы техники различного функционального назначения. При этом 730 эксплуатируются с 70-90-х годов и требуют обновления в связи с выработкой ресурса. Сергей Ершов

Он напомнил, что в ходе январских событий, произошедших в Алматы и других регионах страны, было повреждено 30 единиц пожарно-спасательной техники, из которых силами министерства была восстановлена 21 единица, а остальная часть снята с боевого счета. Кроме того, было похищено 342 единицы и повреждено 728 пожарно-технического вооружения, что нанесло ощутимый урон и так небогатому оснащению органов гражданской защиты.

Летом прошлого года мы с коллегами уже направляли запрос, где более подробно затронули вопросы социальной защиты сотрудников ЧС. Правительство в своем ответе заверило нас, что данный вопрос прорабатывается и находится на постоянном контроле, однако, как мы видим, кардинальных изменений не произошло. Сергей Ершов

Сенатор подчеркнул, что на сегодня также остро стоит вопрос укомплектованности противопожарной службы и подразделений кадрами, поскольку на протяжении многих лет наблюдается отток квалифицированных специалистов по причине социальной незащищенности и низкой заработной платы.

С учетом вышеизложенного депутат просит: