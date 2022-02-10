Названы самые загадочные места Казахстана

Остров Барсакельмес – в переводе с казахского «пойдешь – не вернешься». Местные жители рассказывают, что там нередко пропадают люди, появляются световые столбы. Ходят легенды, что в прошлых веках беглецы-каторжане, засидевшись на острове всего пару лет, возвращались к своим престарелым родным спустя десятилетия. Ученые же придерживаются версии о том, что люди просто погибали во время штормов.

Плато Устюрт, расположенное между Мангышлаком и заливом Кара-Богаз-Гол на западе, Аральским морем и дельтой Амударьи на востоке. Плато до сих пор остается одним из самых малоизученных мест на земле. Подняться на него можно только в нескольких местах.

Главной загадкой плато считаются выкладки из колотого камня высотой до 80 сантиметров. Длина каждой стрелы – километр, а ширина – 600 метров. Все они направлены на северо-восток. Неподалеку от стрел ученые обнаружили выложенные из камня фигуры животных, похожих на гигантских черепах, которые тоже были направлены на северо-восток, а также множество небольших пирамид из неотесанного камня, напоминающих египетские.

Тургайский прогиб – ложбина, которая простирается от юга Зауралья до Приаралья. Самое загадочное явление прогиба – это огни, которые появляются во время сумерек на горизонте. Огонь разгорается, меркнет, а потом внезапно исчезает. На месте появления огней никто не живет, но свет видят все.

Местные жители считают, что это душа умершего блуждает у своего могильника-мазара. Ученые в действительности нашли могильник, но объяснение странным огонькам так и не нашли.

Мертвое озеро – водоем в Алматинской области, считается одним из самых опасных мест на планете. По неизвестным причинам озеро не нагревается даже в самые жаркие дни, вода остается в нем ледяной. В озере не растут водоросли, не водится рыба, нет никаких водных насекомых.

По местной легенде, озеро стало смертоносным после того, как много лет назад жених в порыве ревности утопил свою невесту в этом озере. По версии ученых, водоем отравлен токсичным газом.

Поющая гора Аккум-Калкан. Она расположена на территории парка Алтын-Эмель. Это песчаный бархан, который обладает способностью создавать гул, который меняет тональность и силу звука в зависимости от погоды. При сильном ветре песня горы превращается в вой, крик или звук. Вопреки законам природы бархан не кочует, а находится на одном месте. По легенде местного населения под барханом находятся останки Чингисхана.

Дворцовый комплекс VIII-IX веков – Акыртас в Жамбылской области –представляет руины из блоков, каждый из которых весит 10 тонн. Комплекс оказывает странное действие на людей, посетивших его.

От соприкосновения с камнями Акыртаса многие начинают чувствовать жар в конечностях и перестают ощущать усталость и тревогу. У кого-то обостряются органы чувств, кто-то чувствует головокружение и тошноту. По предположениям ученых, городище построено на месте тектонического разлома с огромными многоярусными пустотами в земной коре. И влияние на людей оказывают процессы, происходящие в недрах.