Один из самых загадочных хищников Казахстана попался в горах Катон-Карагая
Известно, что барс попал в фотоловушку на территории Аршатинского лесничества Катон-Карагайского национального парка, установленную лесником Жомартом Аманбаевым.
Специалисты подчеркивают, что этот редкий хищник, занесенный в Красную книгу Казахстана, обитает в высокогорных районах Алтая и является символом дикой и нетронутой природы.
В Казахстане снежный барс встречается в горах Тянь-Шаня, Жетысуского (Джунгарского) Алатау и Алтая. Он предпочитает скалистые участки на высоте от 2,5 до 4,5 тысячи метров над уровнем моря, где легко маскируется благодаря густому серо-белому меху с темными пятнами. Ирбис ведет скрытный и одиночный образ жизни, поэтому увидеть его в дикой природе крайне сложно.
По оценкам специалистов, на территории нашей страны сегодня обитает примерно от 120 до 180 снежных барсов. Точная численность остается неизвестной из-за особенностей поведения животного.
