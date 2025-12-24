#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
510.18
601.91
6.51
События

Один из самых загадочных хищников Казахстана попался в горах Катон-Карагая

снежный барс, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 16:12 Фото: pixabay
Администрация Катон-Карагайского национального парка опубликовала редкие кадры фотоловушки с одним из самых загадочных и редких животных Казахстана – снежным барсом, сообщает Zakon.kz.

Известно, что барс попал в фотоловушку на территории Аршатинского лесничества Катон-Карагайского национального парка, установленную лесником Жомартом Аманбаевым.

Специалисты подчеркивают, что этот редкий хищник, занесенный в Красную книгу Казахстана, обитает в высокогорных районах Алтая и является символом дикой и нетронутой природы.

В Казахстане снежный барс встречается в горах Тянь-Шаня, Жетысуского (Джунгарского) Алатау и Алтая. Он предпочитает скалистые участки на высоте от 2,5 до 4,5 тысячи метров над уровнем моря, где легко маскируется благодаря густому серо-белому меху с темными пятнами. Ирбис ведет скрытный и одиночный образ жизни, поэтому увидеть его в дикой природе крайне сложно.

По оценкам специалистов, на территории нашей страны сегодня обитает примерно от 120 до 180 снежных барсов. Точная численность остается неизвестной из-за особенностей поведения животного.

Ранее мы рассказывали о редчайшей птице Казахстана, которую заметили на востоке страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Редчайшая птица Казахстана попала в фотоловушку в горах Катон-Карагая
16:17, 03 декабря 2025
Редчайшая птица Казахстана попала в фотоловушку в горах Катон-Карагая
Новый кадр снежного барса: редкие снимки из Катон-Карагайского нацпарка
17:31, 24 января 2025
Новый кадр снежного барса: редкие снимки из Катон-Карагайского нацпарка
Снежный барс попал в фотоловушку на Востоке Казахстана
22:22, 11 ноября 2024
Снежный барс попал в фотоловушку на Востоке Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: