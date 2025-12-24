Один из самых загадочных хищников Казахстана попался в горах Катон-Карагая

Администрация Катон-Карагайского национального парка опубликовала редкие кадры фотоловушки с одним из самых загадочных и редких животных Казахстана – снежным барсом, сообщает Zakon.kz.

Известно, что барс попал в фотоловушку на территории Аршатинского лесничества Катон-Карагайского национального парка, установленную лесником Жомартом Аманбаевым.

Специалисты подчеркивают, что этот редкий хищник, занесенный в Красную книгу Казахстана, обитает в высокогорных районах Алтая и является символом дикой и нетронутой природы.

В Казахстане снежный барс встречается в горах Тянь-Шаня, Жетысуского (Джунгарского) Алатау и Алтая. Он предпочитает скалистые участки на высоте от 2,5 до 4,5 тысячи метров над уровнем моря, где легко маскируется благодаря густому серо-белому меху с темными пятнами. Ирбис ведет скрытный и одиночный образ жизни, поэтому увидеть его в дикой природе крайне сложно.

По оценкам специалистов, на территории нашей страны сегодня обитает примерно от 120 до 180 снежных барсов. Точная численность остается неизвестной из-за особенностей поведения животного.

