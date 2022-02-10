Тереза Йохауг завоевала второе «золото» Пекинской Олимпиады

10 февраля состоялись соревнования у лыжниц на 10 км классическим стилем. Первенствовала здесь, как и в первой олимпийской гонке, норвежская спортсменка Тереза Йохауг. Остальные ступени пьедестала почета заняли представители Финляндии – Керту Нисканен и Криста Пармакоски.

Казахстанские лыжницы в составе четырех спортсменок расположились на следующих позициях:

52. Ангелина Шурыга.

53. Ксения Шалыгина.

57. Надежда Степашкина.

59. Валерия Тюленева.

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