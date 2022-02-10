14:39 10.02.2022
Тереза Йохауг завоевала второе «золото» Пекинской Олимпиады
Фото: Instagram/johaugtherese
На зимних Олимпийских играх-2022 норвежская лыжница Тереза Йохауг положила в свою копилку вторую медаль высшего достоинства, сообщает Zakon.kz.
10 февраля состоялись соревнования у лыжниц на 10 км классическим стилем. Первенствовала здесь, как и в первой олимпийской гонке, норвежская спортсменка Тереза Йохауг. Остальные ступени пьедестала почета заняли представители Финляндии – Керту Нисканен и Криста Пармакоски.
Казахстанские лыжницы в составе четырех спортсменок расположились на следующих позициях:
52. Ангелина Шурыга.
53. Ксения Шалыгина.
57. Надежда Степашкина.
59. Валерия Тюленева.
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