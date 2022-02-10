Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
14:39 10.02.2022

Тереза Йохауг завоевала второе «золото» Пекинской Олимпиады

Лыжня Пекин чемпион Фото: Instagram/johaugtherese
На зимних Олимпийских играх-2022 норвежская лыжница Тереза Йохауг положила в свою копилку вторую медаль высшего достоинства, сообщает Zakon.kz.

10 февраля состоялись соревнования у лыжниц на 10 км классическим стилем. Первенствовала здесь, как и в первой олимпийской гонке, норвежская спортсменка Тереза Йохауг. Остальные ступени пьедестала почета заняли представители Финляндии – Керту Нисканен и Криста Пармакоски.

Казахстанские лыжницы в составе четырех спортсменок расположились на следующих позициях:

52. Ангелина Шурыга.

53. Ксения Шалыгина.

57. Надежда Степашкина.

59. Валерия Тюленева.

Поддерживайте чемпионов на зимней Олимпиаде ставками у онлайн-букмекера №1 в Казахстане. Только на Parimatch новым игрокам +300% к депозиту.

Куандык Шынасилов
Пекин-2022
Казахстанцы предпочитают не брать больничный из-за низкого уровня выплат – депутат
09.02.2022
Экс-замакима Алматы возглавил СЦК
09.02.2022
Жириновского подключили к аппарату ИВЛ
09.02.2022
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 10 февраля
09.02.2022
Лукашенко высказался о событиях в Казахстане в разговоре о конституции
09.02.2022
Главная Топ LIVE Все