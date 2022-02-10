Проигрываем информационную войну с псевдоактивистами после беспорядков – депутат

На сегодня случайно задержанных людей уже нет в СИЗО. Это граждане, по которым конкретно имеются доказательства участия в той или иной мере в прошедших событиях. Да, по всем фактам, где полномочия были превышены, может даже с неоправданной жестокостью, мы действия органов правопорядка не оправдываем. По каждому из них возбуждены уголовные дела и скорее всего еще будут заведены. Три органа ведут расследования: МВД, прокуратура и Антикоррупционная служба. И точку окончательную о степени вины поставит суд. Депутат Мажилиса Гульнара Бижанова

На заседании круглого стола «О правах человека в области уголовного преследования и исполнения наказания в РК» она добавила, что будучи на выезде в Алматы, депутаты посещали следственный изолятор и заверила, что в самом следственном изоляторе задержанные никаких жалоб не предъявляют.

Да, рядом находится руководство, администрация и они, возможно, и не будут об этом говорить. Но в целом, на задержанных нет откровенных следов свежих побоев. Депутат Мажилиса

По ее словам, сейчас ведется следствие, а содержащиеся под стражей обеспечены питанием, теплом, нормами по заселению в камере, оказывается медпомощь, через день приезжают узкие специалисты с городских больниц.

Надо признать, что государство проигрывает информационную войну. Конечно, есть тайна следствия, есть сроки проведения расследования, но здесь не одна Генпрокуратура должна участвовать. Я хочу сказать так: официальные СМИ в те январские дни, когда мы все сидели без доступа к интернету, были единственным источником информации. И вот эту волну, объем зрителей, которые собрали наша уважаемая официальная пресса нельзя терять и сейчас. Надо удержать эту волну. И сейчас вы также должны массированно подавать информацию, как делается это в развитых странах. Посмотрите как ВВС это подают, каждые полчаса идет информация. Почему не показываются каждые полчаса эти события? Как громили города, как издевались над сотрудниками полиции, как издевались над военными, как поджигали их как избивали. Есть отдельные публикации, но большую часть информационного пространства сейчас заполняют эта массовая истерия. Этого не должны мы допускать, потому что сильно падает уровень доверия общества к органам правопорядка. Депутат мажилиса Гульнара Бижанова

Депутат напомнила, что необходимо цепко держаться принципу верховенства закона и виновные должны быть наказаны, а МВД, Генпрокуратура и министерство информации и общественного развития, используя доказанные ложные публикации, должны доводить до населения.

По ее словам, сейчас очень активно ведется информационная кампания с попытками реабилитировать арестованных, которых выставляют случайными прохожими.