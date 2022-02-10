Более шести тысяч астанчан нарушили домашний карантин с начала года

С начала года по 10 февраля на объектах, участвующих в проекте Ashyq, выявлено 6476 посетителей, нарушивших домашний карантин, из них 6398 посетителей с «красным» статусом и 78 человек с «желтым» статусом. Данная статистика показывает, что, к сожалению, не все готовы нести ответственность за себя, за свое здоровье, за благополучие окружающих. Сархат Бейсенова

Главный санитарный врач столицы подчеркнула, что дальнейшее развитие эпидситуации зависит от каждого, и попросила не забывать о по-прежнему циркулирующем в городе «дельта-штамме», которому присуще тяжелое течение с летальными исходами, о чем свидетельствует статистика.

Самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам властей и запретам. От каждого из нас требуется сознательность и дисциплина ради собственного здоровья и здоровья окружающих. А также соблюдение элементарных требований безопасности и масочного режима. Сархат Бейсенова

Напомним, в стране за прошедшие сутки зафиксировали небольшой рост числа заболевших COVID-19. В Нур-Султане выявили 305 больных коронавирусной инфекцией.