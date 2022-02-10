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15:33 10.02.2022

Более шести тысяч астанчан нарушили домашний карантин с начала года

коронавирус Фото: Zakon.kz
Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова отметила, что в столице возросло число нарушителей домашнего карантина, передает корреспондент Zakon.kz.
С начала года по 10 февраля на объектах, участвующих в проекте Ashyq, выявлено 6476 посетителей, нарушивших домашний карантин, из них  6398 посетителей с «красным» статусом и 78 человек с «желтым» статусом. Данная статистика показывает, что, к сожалению, не все готовы нести ответственность за себя, за свое здоровье, за благополучие окружающих. Сархат Бейсенова

Главный санитарный врач столицы подчеркнула, что дальнейшее развитие эпидситуации зависит от каждого, и попросила не забывать о по-прежнему циркулирующем в городе «дельта-штамме», которому присуще тяжелое течение с летальными исходами, о чем свидетельствует статистика.

Самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам властей и запретам. От каждого из нас требуется сознательность и дисциплина ради собственного здоровья и здоровья окружающих. А также соблюдение элементарных требований безопасности и масочного режима. Сархат Бейсенова

Напомним, в стране за прошедшие сутки зафиксировали небольшой рост числа заболевших COVID-19. В Нур-Султане выявили 305 больных коронавирусной инфекцией.

Тамила Языкова
Дельта-штамм Омикрон-штамм Бейсенова Сархат Нур-Султан
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