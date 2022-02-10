Снег и дождь ожидаются в Казахстане 11 февраля

Ложбина циклона будет оказывать влияние на большую часть территории Казахстана и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке, в центре – снег, лишь на юго-востоке республики – без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге, западе страны – гололед. РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -22... -24 °С, днем -10...-12 °С.

В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 °С, днем +1...+3 °С.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +13...+15 °С.

В Акмолинской области на западе ожидается низовая метель, ночью и утром на юге, востоке региона – туман, днем на юго-западе области – усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области на севере, в центре ожидается низовая метель, на востоке – туман, гололед, усиление ветра, на севере, в центре региона порывы будут достигать 20 метров в секунду.

В Костанайской области на севере, западе ожидается низовая метель, на юге, востоке региона – туман, на севере и западе – усиление ветра до 20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области днем на юго-западе, западе ожидаются метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области на западе ожидается низовая метель, на севере, востоке, в центре региона – туман, усиление ветра, днем на западе, в центре с порывами до 20 метров в секунду.

В Кызылординской области на севере, в центре ожидается туман, днем – гололед, утром и днем на севере, в центре – усиление ветра до 20 метров в секунду.

В Жамбылской области на севере, в горных районах ожидается туман, днем на северо-востоке региона, в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

В Туркестанской области на юге, в горных и предгорных районах ожидается туман, днем на севере области – усиление ветра до 20 метров в секунду.

В Атырауской области на севере, востоке и в центре ожидаются туман, гололед, на севере, востоке – усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области на северо-западе, западе ожидается гололед, на севере – туман.

На севере Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юге Павлодарской, Алматинской областей ожидается туман.

Ночью на севере, юго-востоке Мангистауской области ожидается гололед.