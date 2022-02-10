17:36 10.02.2022
Академическую свободу получили колледжи Казахстана
Фото: Zakon.kz
Директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова рассказала, как изменился формат обучения студентов в колледжах страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Учебным заведениям предоставляется академическая самостоятельность. Так, раньше Министерство образования и науки само разрабатывало все образовательные программы для всех отраслей. Например, чтобы получить квалификацию повара, надо было учиться три года. При этом вне зависимости от того, куда в дальнейшем планировал трудоустраиваться выпускник – в школьную столовую или мишленовский ресторан – содержание программы и срок обучения были одинаковыми. Теперь же образовательную программу колледжи совместно с работодателем разрабатывают самостоятельно. Директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова
При этом, по ее словам, образовательная программа обязательно должна основываться на профессиональном стандарте. Он представляет собой требования рынка или работодателя к уровню подготовки специалиста, то есть отвечает на вопрос, каким должен быть специалист для этого конкретного предприятия.
Еще одно нововведение касается сроков обучения в колледжах.
Если ранее МОН РК жестко регулировало сроки обучения, то теперь этой нормы нет. То есть и образовательную программу, и сроки обучения теперь будет определять работодатель совместно с колледжем, причем будут учитываться специальность, уровень компетенции выпускника и требуемый результат обучения. Задача всех колледжей на сегодняшний день – это активно вовлекать в свою работу работодателей, специалистов от рынка труда, которые точно знают, сколько, какого уровня и качества специалисты им нужны. Это требование мы сейчас закладываем в образовательные программы – большой системообразующий, важный шаг, начатый на сегодняшний день. Насымжан Оспанова