Академическую свободу получили колледжи Казахстана

Учебным заведениям предоставляется академическая самостоятельность. Так, раньше Министерство образования и науки само разрабатывало все образовательные программы для всех отраслей. Например, чтобы получить квалификацию повара, надо было учиться три года. При этом вне зависимости от того, куда в дальнейшем планировал трудоустраиваться выпускник – в школьную столовую или мишленовский ресторан – содержание программы и срок обучения были одинаковыми. Теперь же образовательную программу колледжи совместно с работодателем разрабатывают самостоятельно. Директор Департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова

При этом, по ее словам, образовательная программа обязательно должна основываться на профессиональном стандарте. Он представляет собой требования рынка или работодателя к уровню подготовки специалиста, то есть отвечает на вопрос, каким должен быть специалист для этого конкретного предприятия.

Еще одно нововведение касается сроков обучения в колледжах.