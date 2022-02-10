Токаев о январских событиях: Тщательно подготовленная операция международных террористов

Глава государства поблагодарил российского лидера «за приглашение посетить Москву с визитом».

Это первый визит после Нового года и, к сожалению, после трагических событий, произошедших в нашей стране. Это была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью, прежде всего, подрыва конституционного строя и совершения государственного переворота. Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что «идет следствие, появляются первые результаты».

К сожалению, произошло очень много жертв, я сам переживаю из-за этого, выражаю соболезнования близким погибших. По каждому случаю ведется расследование. Конечно же, виновные будут наказаны. Касым-Жомарт Токаев

Также президент высказался о миротворческом контингенте ОДКБ.

Миротворческий контингент сыграл важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если так можно выразиться, охраны стратегических объектов, и с точки зрения психологического устрашения террористов и бандитов, которые выбрали своей жертвой Казахстан. Касым-Жомарт Токаев

Ранее стало известно, что в Кремле начались переговоры президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.