18:33 10.02.2022
Токаев о январских событиях: Тщательно подготовленная операция международных террористов
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле заявил, что январские события – это тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан, передает Zakon.kz.
Глава государства поблагодарил российского лидера «за приглашение посетить Москву с визитом».
Это первый визит после Нового года и, к сожалению, после трагических событий, произошедших в нашей стране. Это была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью, прежде всего, подрыва конституционного строя и совершения государственного переворота.Касым-Жомарт Токаев
Он отметил, что «идет следствие, появляются первые результаты».
К сожалению, произошло очень много жертв, я сам переживаю из-за этого, выражаю соболезнования близким погибших. По каждому случаю ведется расследование. Конечно же, виновные будут наказаны.Касым-Жомарт Токаев
Также президент высказался о миротворческом контингенте ОДКБ.
Миротворческий контингент сыграл важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если так можно выразиться, охраны стратегических объектов, и с точки зрения психологического устрашения террористов и бандитов, которые выбрали своей жертвой Казахстан.Касым-Жомарт Токаев
Ранее стало известно, что в Кремле начались переговоры президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.