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Законодательство РК
18:33 10.02.2022

Токаев о январских событиях: Тщательно подготовленная операция международных террористов

рк, январь, события, террористы, нападение, токаев Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле заявил, что январские события – это тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан, передает Zakon.kz.

Глава государства поблагодарил российского лидера «за приглашение посетить Москву с визитом».

Это первый визит после Нового года и, к сожалению, после трагических событий, произошедших в нашей стране. Это была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью, прежде всего, подрыва конституционного строя и совершения государственного переворота.Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что «идет следствие, появляются первые результаты».

К сожалению, произошло очень много жертв, я сам переживаю из-за этого, выражаю соболезнования близким погибших. По каждому случаю ведется расследование. Конечно же, виновные будут наказаны.Касым-Жомарт Токаев

Также президент высказался о миротворческом контингенте ОДКБ.

Миротворческий контингент сыграл важную роль с точки зрения обеспечения тыла, если так можно выразиться, охраны стратегических объектов, и с точки зрения психологического устрашения террористов и бандитов, которые выбрали своей жертвой Казахстан.Касым-Жомарт Токаев

Ранее стало известно, что в Кремле начались переговоры президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина.

Динара Халдарова
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