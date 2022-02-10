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17:29 10.02.2022

Токаев и Путин начали переговоры в Кремле

встреча Фото: Скриншот видео
В Кремле начались переговоры президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

Сегодня в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.Берик Уали

По итогам встречи главы государств выступят с совместным заявлением для средств массовой информации.

Данное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире примерно после 18:00 по времени Нур-Султана на телеканале «Хабар 24».Берик Уали

Как сообщает ТАСС, при встрече лидеры обменялись рукопожатиями, обнялись и заняли места в креслах у камина.

Это первая личная встреча для Токаева и Путина после январских событий в Казахстане, когда в ряде городов страны прошли акции протеста, переросшие в массовые беспорядки и погромы, и когда в республику по просьбе президента Казахстана временно вводились миротворческие силы ОДКБ.

Ранее сообщалось, что 10-11 февраля Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина совершит краткосрочный рабочий визит в Россию.

Динара Халдарова
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