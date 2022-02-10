Военные учения ОДКБ пройдут в Казахстане

Как сообщает пресс-служба Минобороны РК, в ходе брифинга подведены итоги деятельности ОДКБ в 2021 году. Отмечено, что в совместных мероприятиях отработан широкий спектр задач как по совершенствованию механизмов реагирования на кризисные ситуации в зоне ответственности ОДКБ, так и по применению войск (Коллективных сил) организации для их разрешения. Кроме того, продемонстрирована готовность национальных контингентов к совместному выполнению задач по нейтрализации угроз коллективной безопасности.

В планах на 2022 год проведение на территории Казахстана: учения с силами и средствами разведки «Поиск-2022», специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2022», командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022» с отработкой задач по урегулированию кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе.

Как уточняется, учения имеют сугубо оборонительный характер.