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Законодательство РК
19:15 10.02.2022

Военные учения ОДКБ пройдут в Казахстане

ОДКБ Фото: gov.kz
Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров провел брифинг совместно с представителями оборонных ведомств стран ОДКБ, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РК, в ходе брифинга подведены итоги деятельности ОДКБ в 2021 году. Отмечено, что в совместных мероприятиях отработан широкий спектр задач как по совершенствованию механизмов реагирования на кризисные ситуации в зоне ответственности ОДКБ, так и по применению войск (Коллективных сил) организации для их разрешения. Кроме того, продемонстрирована готовность национальных контингентов к совместному выполнению задач по нейтрализации угроз коллективной безопасности.

В планах на 2022 год проведение на территории Казахстана: учения с силами и средствами разведки «Поиск-2022», специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2022», командно-штабного учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022» с отработкой задач по урегулированию кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе.

Как уточняется, учения имеют сугубо оборонительный характер.

Елена Беляева
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