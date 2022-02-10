Российская разведка передавала в Казахстан данные о подготовке январских беспорядков

Об этом он рассказал в интервью газете «МК».

Прежде всего о том, что в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ и других террористических группировок. Это не было секретом ни для нас, ни для спецслужб этих государств. Известно было и о том, под чьим патронажем проходило такое перемещение. Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ. Сергей Нарышкин

Также он дал оценку ситуации в стране.

События в Казахстане наглядно показали, как деструктивные политические силы могут очень оперативно и спланированно использовать мирные поначалу протестные акции с экономическими лозунгами для попыток совершить разного рода цветные революции. Эти силы не побрезгуют воспользоваться и боевиками всех мастей, – отметил глава СВР.

Кроме того, Нарышкин уверен, что впредь странам, входящим в ОДКБ, нужно постоянно мониторить обстановку.

Действия государств, входящих в ОДКБ, впервые показали, как при наличии твердой коллективной воли политических лидеров, принятии оперативных и ответственных решений возможны эффективные локализация и ликвидация очагов беспорядков, террористических атак. Угрозы со стороны экстремистских и террористических групп и организаций не исчезли, боевики и их главари имеют богатый опыт, продолжают снабжаться финансами и оружием. Поэтому необходимы постоянный мониторинг обстановки в регионе и совместные неослабные усилия спецслужб вовлеченных государств по противодействию террористической угрозе. Сергей Нарышкин

5 января 2022 года во время массовых беспорядков на Площади Республики в Алматы были разгромлены и разграблены редакции нескольких республиканских телеканалов и изданий.