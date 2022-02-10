Итоги выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2022 за 10 февраля

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, свои силы на дистанции попробовали лыжницы. В рамках ОИ-2022 состоялся розыгрыш медалей у женщин в забеге на десять километров классическим ходом. В этом виде программы Казахстан был представлен четырьмя спортсменками: Валерией Тюленевой, Ангелиной Шурыгой, Надеждой Степашкиной и Ксенией Шылыгиной.

Гонка у них не задалась. Лыжницам не удалось показать высокие результаты – все финишировали за пределами Топ-50. Шурыга стала 52-й, Шалыгина показала 53-й результат, Степашкина – 57-й, а Тюленева – 59-й.

Фото: olympic.kz

Сегодня я стартовала под первым номером, открывала дистанцию. Это достаточно тяжело, по крайней мере для меня. Порывистый ветер, сложная трасса, искусственный снег – все это добавляло сложности. Трудно подобрать лыжи, чтобы ехали, держали. Достаточно сложно. Но на Олимпиаде все выступают в одинаковых условиях. Своим сегодняшним результатом я недовольна. Очень он плохой для меня. Тем не менее хочу выразить всем благодарность за то, что поддерживаете, болеете. К сожалению, сегодня получилось только так, – прокомментировала Валерия Тюленева.

Фото: olympic.kz

Настоящая драма развернулась в борьбе за медали. Знаменитая норвежка Тереза Йохауг захватила промежуточное лидерство. Ее результат штурмовала Кертту Нисканен из Финляндии. Однако в итого уступила всего 0,4 секунды, завоевав серебряную медаль. На лыжне оставалась россиянка Наталья Непряева, бившаяся за «бронзу».

Ее финиша с волнением ждала финка Криста Пярмякоски – был высокий риск остаться без подиума. Непряева здорово финишировала, практически отыграв отставание. Но не хватило одного мига. Россиянка проиграла 0,1 секунды, завершив гонку на четвертом месте.

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