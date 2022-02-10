Антропофобия, агорафобия, танатофобия – самые распространенные страхи

Слово «фобия» очень популярно и нередко употребляется в неправильном значении. В переводе с греческого языка «фобия» означает «страх». В действительности между фобией и страхом есть много общего, но в сущности они различны.

Страх – это естественная защитная функция организма на внешнюю потенциальную опасность. Он проявляется в виде выбросов гормонов в кровь, учащенного сердцебиения. А фобии – это весьма устойчивые страхи, которые основаны на здравом смысле и постоянно присутствуют в психике человека.

Специалисты различают огромное количество разновидностей фобий: начиная с часто встречающихся, вроде никтофобии (боязни темноты), заканчивая редкими, как страх перед числом 4.

Самые распространенные фобии:

Клаустрофобия – это боязнь закрытых пространств. Человеку страшно оказаться в закрытом помещении – в комнате без окон, лифте, туннеле, подземном переходе, в метро, самолете, а также в аппаратах МРТ или КТ.

Агорафобия – навязчивый страх открытых пространств, людных мест и отдаления от дома. Зачастую люди, которые страдают агорафобией, стараются избегать удаленных от жилья мест и переездов.

Эритрофобия – страх покраснеть. Человек боится своей физиологической реакции на волнение в присутствии людей.

Логофобия – страх перед речью, боязнь публичных выступлений.

Антропофобия – социальный страх, который характеризуется желанием отгородиться от людей. Чаще всего он появляется в детстве в результате психологической травмы из-за насилия, обиды, сильного испуга.

Танатофобия – навязчивый страх умереть. Ему свойственны постоянные тревожные мысли о смерти.

Коулрофобия – современная фобия, получившая распространение всего 20-30 лет назад. Зачастую фобия развивается в детстве после встречи с клоуном. Ребенка пугают яркая раскраска, неестественные эмоции и шумное поведение ряженого шута.

Акрофобия — страх высоты. Головокружение на большой высоте является нормальной физиологической реакцией. У акрофобов оно развивается в фобию, когда возникает страх даже небольшой высоты и при отсутствии риска падения.

Канцерофобия — боязнь заболевания раком, навязчивый страх заболеть раком. Постановка такого диагноза, как онкология, может вызвать множество эмоций, включая тревогу за лечение, страх рецидива рака, беспокойство о будущем.

Арахнофобия – боязнь пауков, одна из самых распространенных фобий, которой страдают женщины. У некоторых арахнофобов большой страх могут вызывать не только пауки, а даже их изображения.