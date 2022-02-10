Токаев поблагодарил партнеров по ОДКБ за помощь в отражении атаки террористов

Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе. Я хотел бы сказать, что мы поддерживаем позицию России в отношении неделимости безопасности в евразийском пространстве. В конце концов, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2010 году. Касым-Жомарт Токаев

Глава Казахстана выразил согласие с тем, что строить собственную безопасность, при этом нанося ущерб безопасности других государств, в современном мире невозможно и в принципе нерационально.

Думаю, что предложения, которые были высказаны Российской Федерацией по проведению переговоров относительно безопасности в широком международном масштабе, являются очень хорошей платформой для проведения успешных, я подчеркиваю, успешных дипломатических переговоров. Мы за то, чтобы переговоры проводились не ради переговоров, а для достижения результатов. В конце концов, худой мир лучше, чем добрая ссора. Еще раз благодарю Владимира Владимировича Путина и других наших партнеров по ОДКБ за неоценимую поддержку в отражении беспрецедентной для Казахстана террористической атаки. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента РК, нынешние переговоры «были очень важными, если не самыми важными за последние годы между Казахстаном и Российской Федерацией».