21:46 10.02.2022
Токаев поблагодарил партнеров по ОДКБ за помощь в отражении атаки террористов
Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский лидер Владимир Путин выступили с совместным заявлением, передает Zakon.kz.
Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе. Я хотел бы сказать, что мы поддерживаем позицию России в отношении неделимости безопасности в евразийском пространстве. В конце концов, этот принцип был зафиксирован в декларации, подписанной по итогам астанинского форума ОБСЕ в 2010 году. Касым-Жомарт Токаев
Глава Казахстана выразил согласие с тем, что строить собственную безопасность, при этом нанося ущерб безопасности других государств, в современном мире невозможно и в принципе нерационально.
Думаю, что предложения, которые были высказаны Российской Федерацией по проведению переговоров относительно безопасности в широком международном масштабе, являются очень хорошей платформой для проведения успешных, я подчеркиваю, успешных дипломатических переговоров. Мы за то, чтобы переговоры проводились не ради переговоров, а для достижения результатов. В конце концов, худой мир лучше, чем добрая ссора. Еще раз благодарю Владимира Владимировича Путина и других наших партнеров по ОДКБ за неоценимую поддержку в отражении беспрецедентной для Казахстана террористической атаки. Касым-Жомарт Токаев
По словам президента РК, нынешние переговоры «были очень важными, если не самыми важными за последние годы между Казахстаном и Российской Федерацией».
Пользуясь возможностью, хотел бы заявить, что я вполне удовлетворен итогами этих переговоров. Еще раз выражаю признательность за проявленное гостеприимство и деловой подход к нашей встрече. Касым-Жомарт Токаев