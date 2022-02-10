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22:29 10.02.2022

Россия будет делать все для поддержки президента Казахстана – Путин

президенты Фото: akorda.kz
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выступил с заявлением для прессы, передает Zakon.kz.
Сегодня президент Казахстана проинформировал о тех больших планах по изменению экономической жизни в стране, по изменению регулирования отношений в обществе в целом. Это сложная, большая, если не сказать огромная, задача. Хочу еще раз подчеркнуть, что президент Казахстана вправе рассчитывать на поддержку России по всем тем направлениям, которые он наметил для развития страны. Так оно и будет. Владимир Путин

Российский лидер отметил важность визита Токаева.

Понимаю, что было непросто выбрать время для такого посещения России, поскольку много дел дома, это понятно. Но имея в виду уровень, характер, качество и объем наших отношений, все-таки мне представляется, что этот визит был востребованным. Владимир Путин

Январские события Путин назвал «беспрецедентным вызовом суверенитету, целостности и стабильности страны».

По сути, Казахстан столкнулся с актом террористической агрессии, совершенным при непосредственном участии деструктивных сил внутри и извне. (...) Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в стабильное, спокойное русло, в обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач. И мы со своей стороны, Россия, будем делать все для того, чтобы поддержать президента Казахстана.Владимир Путин
Елена Беляева
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