22:39 10.02.2022
Юбилей при выписке: 100-летняя пациентка вылечилась от коронавируса в Алматы
Фото: Пресс-служба УОЗ города Алматы
В Городскую инфекционную больницу им. И. Жекеновой Дамеш Каратаева поступила 5 февраля в тяжелом состоянии – с кашлем и слабостью, передает Zakon.kz.
Пациентка поступила с диагнозом «коронавирусная инфекция», с поражением легких на 25%. Главное в победе над болезнью – это любовь бабушки к жизни. Очень жаль, что за маской вы не видите ее улыбки, но у нее удивительная улыбка. Заведующая отделением Городской клинической инфекционной больницы имени И.С. Жекеновой Ангелина Гоцкая
По словам врачей, пациентка сразу получила лечение в отделении интенсивной терапии и динамика улучшилась.
Фото: пресс-служба УОЗ города Алматы
Отмечается, что день выписки пожилой пациентки совпал с днем ее рождения. Медработники решили организовать для бабушки небольшой сюрприз – домой она отправилась с серебряным набором, цветами и тортом.
Хочу поблагодарить всех людей в белых халатах, которые меня лечат и поддерживают! Пусть жизнь будет долгой! Дайте им мой возраст, аминь! Пусть наша страна будет мирной и процветающей!Дамеш Каратаева
Фото: пресс-служба УОЗ города Алматы