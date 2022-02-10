Юбилей при выписке: 100-летняя пациентка вылечилась от коронавируса в Алматы

Пациентка поступила с диагнозом «коронавирусная инфекция», с поражением легких на 25%. Главное в победе над болезнью – это любовь бабушки к жизни. Очень жаль, что за маской вы не видите ее улыбки, но у нее удивительная улыбка. Заведующая отделением Городской клинической инфекционной больницы имени И.С. Жекеновой Ангелина Гоцкая

По словам врачей, пациентка сразу получила лечение в отделении интенсивной терапии и динамика улучшилась.

Фото: пресс-служба УОЗ города Алматы

Отмечается, что день выписки пожилой пациентки совпал с днем ее рождения. Медработники решили организовать для бабушки небольшой сюрприз – домой она отправилась с серебряным набором, цветами и тортом.

Хочу поблагодарить всех людей в белых халатах, которые меня лечат и поддерживают! Пусть жизнь будет долгой! Дайте им мой возраст, аминь! Пусть наша страна будет мирной и процветающей! Дамеш Каратаева