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01:22 11.02.2022

Опасный банковский вирус распространяется среди пользователей Android

ноутбук Фото: pixabay
Исследователи кибербезопасности ThreatFabric заметили сходство малоизвестного Android-трояна Medusa с одним из самых опасных вредоносов — FluBot, передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, Medusa впервые появилась в 2020 году и с тех пор продолжает заражать все больше устройств. Отмечается, что в отличие от FluBot, который, как правило, ограничивался Европой, Medusa получила более широкое распространение.

Уточняется, что эти вирусы способны красть пароли, банковские данные и другую конфиденциальную информацию с зараженных смартфонов. Вредоносное ПО также может получить доступ к контактам, чтобы «передавать себя» с помощью отправки СМС на другие устройства.

Эксперты утверждают, что из-за большого количества функций удаленного доступа Medusa стала серьезное угрозой для финансовых организаций.

Чтобы не стать жертвой вредоносной программы, рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам и загружать приложения только из проверенных источников.

Елена Беляева
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