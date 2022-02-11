После коронавируса у выздоровевших могут быть проблемы с кожей и ногтями – врачи

Этот симптом, скорее, не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого. Сыпь может быть на коже. В более продвинутой стадии ковида и постковида может быть выпадение волос. Притом оно длительно может сохраняться. Ломкость ногтей туда же, но я не слышал о том, чтобы это был симптом самого острого ковида, – заявил Крючков в беседе с ura.ru.

Он считает, что появление названных симптомов является следствием снижения кровообращения. При ишемии волосяные луковицы и ногти не получают достаточного «питания», подчеркнул медик. Специалист отметил, что подобные проявления не являются часто распространенными среди переболевших, но встречаются.

Малышев, в свою очередь, призвал тех, у кого данные симптомы все-таки проявились, не переживать, поскольку они могут длиться максимум несколько месяцев, после чего проходят.