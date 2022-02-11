Стинг продал Universal Music права на все свои песни

Британский певец Стинг продал права на каталог своих песен Universal Music Publishing Group, сообщает Sky News.

UMPG теперь владеет не только каталогом песен Стинга, но и треками, которые он написал в группе The Police. Официально сумма сделки не разглашается, но, по данным СМИ, цифра достигла 350 млн долларов.

Любая прибыль от лицензирования музыки Стинга в будущем пойдет Universal, а не певцу.

Стинг – один из самых успешных музыкантов в истории, выигравший 17 премий Грэмми.

Для музыкантов и их наследников продажа прав на музыку является залогом финансовой стабильности, а для крупных рекорд-лейблов и инвестиционных фондов – возможностью обеспечить доход за счет стриминга и лицензирования музыки для различных проектов.