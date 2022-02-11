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07:10 11.02.2022

Стинг продал Universal Music права на все свои песни

The Police Sting Фото: Instagram/theofficialsting
Любая прибыль от композиций Стинга в будущем пойдет Universal, а не певцу. Права на свои песни ранее продали Брюс Спрингстин, Стиви Никс, Боб Дилан и другие, сообщает Zakon.kz.

Британский певец Стинг продал права на каталог своих песен Universal Music Publishing Group, сообщает Sky News.

UMPG теперь владеет не только каталогом песен Стинга, но и треками, которые он написал в группе The Police. Официально сумма сделки не разглашается, но, по данным СМИ, цифра достигла 350 млн долларов.

Любая прибыль от лицензирования музыки Стинга в будущем пойдет Universal, а не певцу.

Стинг – один из самых успешных музыкантов в истории, выигравший 17 премий Грэмми.

Для музыкантов и их наследников продажа прав на музыку является залогом финансовой стабильности, а для крупных рекорд-лейблов и инвестиционных фондов – возможностью обеспечить доход за счет стриминга и лицензирования музыки для различных проектов.

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