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08:01 11.02.2022

Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане

Covid-19 Казахстан 10 февраля Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 831 заболевшего меньше, чем днем ранее. Меньше всего заболевших в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 2 498 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 217,

  • в Алматы – 530,

  • в Шымкенте – 28,

  • в Акмолинской области –210,

  • в Актюбинской области – 66,

  • в Алматинской области – 176,

  • в Атырауской области – 36,

  • в ВКО – 129,

  • в Жамбылской области – 64,

  • в ЗКО – 107,

  • в Карагандинской области – 247,

  • в Костанайской области – 205,

  • в Кызылординской области – 12,

  • в Мангистауской области – 20,

  • в Павлодарской области – 220,

  • в СКО – 222,

  • в Туркестанской области – 9.

Всего в стране подтверждено 1 285 669 случаев.

7 866 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 242,

  • в Алматы – 1 052,

  • в Шымкенте – 37,

  • в Акмолинской области – 901,

  • в Актюбинской области – 148,

  • в Алматинской области – 333,

  • в Атырауской области – 262,

  • в ВКО – 467,

  • в Жамбылской области – 56,

  • в ЗКО – 332,

  • в Карагандинской области – 2 911,

  • в Костанайской области – 425,

  • в Кызылординской области – 28,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 472,

  • в СКО – 97,

  • в Туркестанской области – 101.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 205 671 человек.

Данияр Кунафин
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