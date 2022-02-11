Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировали 2 498 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 217,
в Алматы – 530,
в Шымкенте – 28,
в Акмолинской области –210,
в Актюбинской области – 66,
в Алматинской области – 176,
в Атырауской области – 36,
в ВКО – 129,
в Жамбылской области – 64,
в ЗКО – 107,
в Карагандинской области – 247,
в Костанайской области – 205,
в Кызылординской области – 12,
в Мангистауской области – 20,
в Павлодарской области – 220,
в СКО – 222,
в Туркестанской области – 9.
Всего в стране подтверждено 1 285 669 случаев.
7 866 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 242,
в Алматы – 1 052,
в Шымкенте – 37,
в Акмолинской области – 901,
в Актюбинской области – 148,
в Алматинской области – 333,
в Атырауской области – 262,
в ВКО – 467,
в Жамбылской области – 56,
в ЗКО – 332,
в Карагандинской области – 2 911,
в Костанайской области – 425,
в Кызылординской области – 28,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 472,
в СКО – 97,
в Туркестанской области – 101.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 205 671 человек.