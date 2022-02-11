Число заболевших COVID-19 за сутки снизилось в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировали 2 498 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 217,

в Алматы – 530,

в Шымкенте – 28,

в Акмолинской области –210,

в Актюбинской области – 66,

в Алматинской области – 176,

в Атырауской области – 36,

в ВКО – 129,

в Жамбылской области – 64,

в ЗКО – 107,

в Карагандинской области – 247,

в Костанайской области – 205,

в Кызылординской области – 12,

в Мангистауской области – 20,

в Павлодарской области – 220,

в СКО – 222,

в Туркестанской области – 9.

Всего в стране подтверждено 1 285 669 случаев.

7 866 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 242,

в Алматы – 1 052,

в Шымкенте – 37,

в Акмолинской области – 901,

в Актюбинской области – 148,

в Алматинской области – 333,

в Атырауской области – 262,

в ВКО – 467,

в Жамбылской области – 56,

в ЗКО – 332,

в Карагандинской области – 2 911,

в Костанайской области – 425,

в Кызылординской области – 28,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 472,

в СКО – 97,

в Туркестанской области – 101.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 205 671 человек.